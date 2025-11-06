R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D a i d a t i d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , v i s i b i l i a n c h e s u l s i t o , s a p p i a m o c h e i n I t a l i a s i a s s o c i a n o a l f u m o d i s i g a r e t t a 9 3 m i l a d e c e s s i a l l ' a n n o . C i r c a 2 t e r z i ( o l t r e 6 0 m i l a ) s o n o p r e v a l e n t e m e n t e l e g a t i a l c a n c r o d e l p o l m o n e , m a n o n s o l o . I l f u m o d i s i g a r e t t a è i l p i ù d i f f u s o f a t t o r e d i r i s c h i o d e l c a n c r o d e l l a v e s c i c a . M a 9 3 m i l a m o r t i o g n i a n n o n o n s o l o s o n o u n a s t r a g e , m a r a p p r e s e n t a n o u n p e s o a n c h e e c o n o m i c o p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c h e s i s t i m a e s s e r e o l t r e 2 5 m i l i a r d i d i e u r o . D a q u i l ' i d e a d i p r o m u o v e r e l a c a m p a g n a c o n t r o i l f u m o ' A u m e n t a r e d i 5 e u r o i l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e e d e i p r o d o t t i d a f u m o ' , c h e c i v e d e a l f i a n c o d i F o n d a z i o n e A i o m , A i r c e F o n d a z i o n e V e r o n e s i , p e r c h é n o n p o s s i a m o a s s i s t e r e s e n z a r e a g i r e a q u a n t o i l f u m o d i s i g a r e t t a e a n c h e i n u o v i p r o d o t t i a r r e c a n o d a n n o a c h i l i u t i l i z z a e a l l a n o s t r a c o m u n i t à " . C o s ì F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e d i A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , i n t e r v e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i v a i n u n c o n v e g n o n a z i o n a l e a l S e n a t o p r o m o s s o d a A i o m a l l a v i g i l i a d e l s u o X X V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e , s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . " S i r i c o n o s c e e s i a t t r i b u i s c e a l f u m o u n n u m e r o i m p r e s s i o n a n t e d i m o r t i p e r a n n o i n I t a l i a , p e r c a n c r o a l p o l m o n e , c h e o v v i a m e n t e è i l p i ù f r e q u e n t e , m a a n c h e p e r a l t r i t i p i d i t u m o r e c o m e i l c a n c r o d e l l a v e s c i c a e p e r a l t r e p a t o l o g i e , c a r d i o v a s c o l a r i e r e s p i r a t o r i e - s p i e g a P e r r o n e - E ' u n ' a b i t u d i n e , c o m p r e n d i a m o n o n è s e m p l i c e s m e t t e r e , m a s i a m o c o n v i n t i c h e l ' a u m e n t o d r a s t i c o d e l p r e z z o s i a l a s t r a t e g i a p i ù e f f i c a c e . C i s o n o s e g n a l i i n t a l s e n s o i n a l t r i P a e s i e u r o p e i c h e h a n n o i m p l e m e n t a t o p o l i t i c h e d i q u e s t o t i p o , e p e r t a l e m o t i v o r a c c o g l i e r e m o l e f i r m e e s p e r i a m o d i r i u s c i r e n e l l ' a r c o d i q u a l c h e m e s e a o t t e n e r e u n a d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o d i u n a l e g g e c h e p r e v e d a u n i n c r e m e n t o d r a s t i c o d e l p r e z z o d e i p r o d o t t i d a f u m o " . " N e s s u n o n e g a c h e i l f i n a n z i a m e n t o d e l S s n s t i a c r e s c e n d o n e l c o r s o d i q u e s t i a n n i , i l p r o b l e m a è c h e n o n b a s t a e q u e s t o s i g n i f i c a c h e b i s o g n a i n q u a l c h e m o d o c h e t u t t i f a c c i a m o l a n o s t r a p a r t e - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i A i o m - N o i c o n t i n u e r e m o a d i r e c h e s e u n 4 0 % d e i t u m o r i è a s s o c i a t o i n q u a l c h e m o d o a u n f a t t o r e d i r i s c h i o , d i q u e s t o 4 0 % l a m e t à è a s s o c i a t o a l f u m o e q u e s t o s i g n i f i c a c h e i l f u m o è l a p r i o r i t à a s s o l u t a s e v o g l i a m o a g i r e e f a r e q u a l c o s a p e r s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à n e i c o n f r o n t i d e i s i n g o l i c i t t a d i n i e d e l l a c o l l e t t i v i t à " . E s u l S s n : " E ' u n b e n e d i c u i i l P a e s e n o n p u ò a s s o l u t a m e n t e f a r e a m e n o . M a q u e s t o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p u b b l i c o s i r e g g e e c o n t i n u e r à a r e g g e r s i e a f u n z i o n a r e s e v i e n e f i n a n z i a t o a d e g u a t a m e n t e , s e r i u s c i a m o a r a z i o n a l i z z a r e l ' u s o d e l l e r i s o r s e , m a a n c h e s e r i u s c i a m o a r i d u r r e i l c a r i c o d i m a l a t t i a . R i d u r r e i l c a r i c o d i m a l a t t i a s i g n i f i c a f a r e o p i n i o n e e f a r e a z i o n i p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d e l l a p a t o l o g i a , p r i m a d i t u t t o i l f u m o " , c o n c l u d e P e r r o n e .