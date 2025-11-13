R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i d e c e n n i i l f e n o m e n o d e l t a b a g i s m o è t o r n a t o a c r e s c e r e i n m o d o p r e o c c u p a n t e . I n E u r o p a , i n p a r t i c o l a r e , i l n u m e r o d i f u m a t o r i è i n n e t t o a u m e n t o : o g g i f u m a c i r c a i l 2 6 , 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e , c o n t r o u n a m e d i a m o n d i a l e d e l 1 8 % . U n d a t o c h e r i p o r t a i l n o s t r o c o n t i n e n t e a i p r i m i p o s t i n e l c o n s u m o d i t a b a c c o . E ' e v i d e n t e c h e d o b b i a m o a s s u m e r c i l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t o f e n o m e n o , s i a c o m e P a r l a m e n t o n a z i o n a l e s i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e . P e r q u e s t o è p o s i t i v a l a p r o p o s t a d e l G o v e r n o d i a u m e n t a r e l e a c c i s e e i n t e r v e n i r e s u l p i a n o f i s c a l e p e r s c o r a g g i a r e i l c o n s u m o d i s i g a r e t t e . L ' I t a l i a , v a r i c o r d a t o , h a g i à i n v e s t i t o m o l t o n e l c o n t r a s t o a l f u m o : c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , d i v i e t i n e i l u o g h i p u b b l i c i e i n f o r m a z i o n e s u i r i s c h i p e r l a s a l u t e . T u t t a v i a , i r i s u l t a t i r e s t a n o i n s u f f i c i e n t i : 1 i t a l i a n o s u 4 c o n t i n u a a f u m a r e " . L o h a d e t t o l a s e n a t r i c e d i F d i C i n z i a P e l l e g r i n o , i n t e r v e n e n d o o g g i i n S e n a t o a l l ' i n c o n t r o ' P r e v e n i r e i t u m o r i , p r o t e g g e r e l a s a l u t e : s t r a t e g i e e p o l i t i c h e s u l f u m o ' . L ' e v e n t o h a m e s s o a c o n f r o n t o e s p o n e n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s . O b i e t t i v o : d i s c u t e r e n u o v e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l t a b a g i s m o , c o n u n f o c u s s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a l e v a f i s c a l e c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e , o v v e r o a u m e n t a r e i n m o d o i m p o r t a n t e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o , p o r t a n d o i l p r e z z o d e l p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e a o l t r e 1 0 e u r o , e a u m e n t a n d o i n m a n i e r a p r o p o r z i o n a l e l a t a s s a z i o n e s u t u t t i i p r o d o t t i c o n t e n t i t a b a c c o e n i c o t i n a . " P e r i n v e r t i r e l a t e n d e n z a " a l f u m o , h a s p i e g a t o P e l l e g r i n o , " s a r à f o n d a m e n t a l e r e c e p i r e a l p i ù p r e s t o l a n u o v a D i r e t t i v a e u r o p e a 5 8 0 / 2 0 2 5 , f r u t t o d e l l a v o r o c o n g i u n t o t r a l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , l ' I t a l i a e g l i a l t r i S t a t i m e m b r i . L ' o b i e t t i v o c o m u n e è a m b i z i o s o , m a r e a l i s t i c o : r i d u r r e i l t a b a g i s m o f i n o a l 5 % e n t r o i l 2 0 4 0 , c r e a n d o u n a v e r a ' t o b a c c o f r e e g e n e r a t i o n ' . L a d i r e t t i v a i n t r o d u c e a n c h e d e f i n i z i o n i a g g i o r n a t e p e r a f f r o n t a r e u n f e n o m e n o i n f o r t e c r e s c i t a : q u e l l o d e i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i a l t a b a c c o t r a d i z i o n a l e , c o m e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e , c e r o t t i a l l a n i c o t i n a e a l t r i d i s p o s i t i v i . S i t r a t t a s p e s s o d i s t r u m e n t i p r o m o s s i d a l m a r k e t i n g d e l l e m u l t i n a z i o n a l i d e l t a b a c c o c o m e ' m e n o d a n n o s i ' , m a c h e i n r e a l t à c o n t e n g o n o n i c o t i n a e p o s s o n o c a u s a r e g r a v i d a n n i a l l a s a l u t e . E ' q u i n d i e s s e n z i a l e i n c l u d e r l i i n u n a n o r m a t i v a c h i a r a e r i g o r o s a " . I n f i n e , a c c a n t o a l l ' a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i e a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , n o n v a d i m e n t i c a t o i l r u o l o e d u c a t i v o d e l l a s o c i e t à e d e l l a f a m i g l i a . " O g g i è s e m p r e p i ù f r e q u e n t e v e d e r e g e n i t o r i c h e f u m a n o l a s i g a r e t t a e l e t t r o n i c a i n s i e m e a i f i g l i a d o l e s c e n t i - o s s e r v a P e l l e g r i n o - i n u n a t t e g g i a m e n t o d i f i n t o ' a n t i p r o i b i z i o n i s m o ' c h e r i s c h i a d i n o r m a l i z z a r e i l c o n s u m o . U n t e m p o i r a g a z z i s i n a s c o n d e v a n o p e r f u m a r e : o r a s p e s s o l o f a n n o a l l a l u c e d e l s o l e , c o n i l c o n s e n s o d e g l i a d u l t i . M a t u t t o q u e s t o , s e c o n d o m e , n o n c o n t r i b u i s c e a p r e n d e r e p i e n a c o s c i e n z a d e l l ' e r r o r e c h e s i s t a c o m m e t t e n d o e n o n a i u t e r à a s m e t t e r e d i f u m a r e n e l c o r s o d e l l a v i t a . R e c u p e r a r e i l v a l o r e d e l ' n o ' , c o m e s c e l t a d i t u t e l a e d i r e s p o n s a b i l i t à , è f o n d a m e n t a l e p e r i n s e g n a r e a i g i o v a n i i l r i s p e t t o d e l l a p r o p r i a s a l u t e . S o l o c o s ì , u n e n d o p o l i t i c h e p u b b l i c h e , e d u c a z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a , p o t r e m o d a v v e r o a v v i c i n a r c i a l l ' o b i e t t i v o a m b i z i o s o , m a p e r s e g u i b i l e : q u e l l o d i u n a g e n e r a z i o n e s e n z a t a b a c c o e n t r o i l 2 0 4 0 " .