R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l f u m o è r e s p o n s a b i l e d e l l ' 8 5 - 9 0 % d e i c a s i d i t u m o r e p o l m o n a r e e i n I t a l i a i f u m a t o r i r a p p r e s e n t a n o a n c o r a i l 2 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a , s o p r a i 1 5 a n n i , c i o è q u a s i 1 p e r s o n a s u 4 . D o p o u n p e r i o d o d i c a l o , g r a z i e a n c h e a l l a l e g g e S i r c h i a , i l n u m e r o d e i f u m a t o r i è t o r n a t o a c r e s c e r e n e g l i u l t i m i a n n i . L e c a u s e ? L ' i n t r o d u z i o n e d e l l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e d e i d i s p o s i t i v i a t a b a c c o r i s c a l d a t o , m a a n c h e l ' i m p a t t o d e l l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 , c h e h a m o d i f i c a t o a b i t u d i n i e p e r c e z i o n i d e l r i s c h i o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G i u l i a V e r o n e s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o e d i r e t t r i c e d e l l a C h i r u r g i a t o r a c i c a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e , m e m b r o d e l C o m i t a t o s t r a t e g i c o e d e l C o m i t a t o a n t i f u m o d e l l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i , i n t e r v e n e n d o o g g i i n S e n a t o a l l ' i n c o n t r o ' P r e v e n i r e i t u m o r i , p r o t e g g e r e l a s a l u t e : s t r a t e g i e e p o l i t i c h e s u l f u m o ' . U n c o n f r o n t o t r a e s p o n e n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s . O b i e t t i v o : d i s c u t e r e n u o v e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l t a b a g i s m o , c o n u n f o c u s s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a l e v a f i s c a l e c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e , o v v e r o a u m e n t a r e i n m o d o i m p o r t a n t e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o , p o r t a n d o i l p r e z z o d e l p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e a o l t r e 1 0 e u r o , e a u m e n t a n d o i n m a n i e r a p r o p o r z i o n a l e l a t a s s a z i o n e s u t u t t i i p r o d o t t i c o n t e n t i t a b a c c o e n i c o t i n a . " O g n i g i o r n o , c o m e c h i r u r g o t o r a c i c o , m i c o n f r o n t o c o n u n a d e l l e p i ù g r a v i c o n s e g u e n z e d e l f u m o : i l t u m o r e a l p o l m o n e . M a i l f u m o - r i c o r d a V e r o n e s i - n o n p r o v o c a s o l o t u m o r i a i p o l m o n i . E ' a l l a b a s e d i m o l t e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i e r e s p i r a t o r i e , c o m e l a B p c o e l ' e n f i s e m a , e a u m e n t a i l r i s c h i o d i n u m e r o s i a l t r i t u m o r i . S i t r a t t a d i u n a v e r a e p r o p r i a e p i d e m i a , c h e g r a v a p e s a n t e m e n t e s u l l a s a l u t e p u b b l i c a e s u i c o s t i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o " . P e r q u e s t o , s e c o n d o V e r o n e s i , s e r v o n o p o l i t i c h e i n c i s i v e : " L e a z i o n i g o v e r n a t i v e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c o m b a t t e r e i l f u m o e i l t a b a g i s m o . T r a l e p i ù e f f i c a c i - p r e c i s a - c ' è l ' a u m e n t o d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e , c h e i n m o l t i P a e s i e u r o p e i h a g i à d i m o s t r a t o d i r i d u r r e i l c o n s u m o i n m o d o p r o p o r z i o n a l e . E ' u n a m i s u r a ' w i n - w i n ' : d a u n l a t o d i m i n u i s c o n o l e m a l a t t i e l e g a t e a l f u m o , c o n u n r i s p a r m i o p e r l a s a n i t à p u b b l i c a ; d a l l ' a l t r o l o S t a t o r e g i s t r a u n i n c r e m e n t o d e l l e e n t r a t e f i s c a l i n e i p r i m i a n n i " . P r o p r i o p e r q u e s t o G i u l i a V e r o n e s i e a l t r i e s p e r t i h a n n o a v v i a t o , i n s i e m e a a l l ' A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e : " V o g l i a m o c h e i l P a r l a m e n t o d i s c u t a m i s u r e c o n c r e t e p e r s c o r a g g i a r e i l t a b a g i s m o . S e r i u s c i r e m o a r a c c o g l i e r e 5 0 . 0 0 0 f i r m e e n t r o p r i m a v e r a 2 0 2 6 l a p r o p o s t a p o t r à e s s e r e p o r t a t a i n a u l a . E ' i l m o m e n t o d i a g i r e - e s o r t a l a s p e c i a l i s t a - p e r c h é o g n i s i g a r e t t a i n m e n o s i g n i f i c a v i t e s a l v a t e " .