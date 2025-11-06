R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S i a m o c o n t e n t i d i a v e r e a l n o s t r o f i a n c o F o n d a z i o n e A i r c e F o n d a z i o n e V e r o n e s i , o l t r e a l l e i s t i t u z i o n i , n e l l a l o t t a c o n t r o i l f u m o , r e s a n e c e s s a r i a d a i d a t i e p i d e m i o l o g i c i e c l i n i c i . L e c a m p a g n e f a t t e f i n o r a n o n h a n n o p r o d o t t o i r i s u l t a t i s p e r a t i , n o n h a n n o c a m b i a t o i n m a n i e r a s o d d i s f a c e n t e l e a b i t u d i n i a l f u m o . O r a i n v e c e è n e c e s s a r i a u n ' a z i o n e d r a s t i c a p e r r i d u r r e l ' a b i t u d i n e a l f u m o , c o m e u n a u m e n t o i m p o r t a n t e d e l c o s t o d e l l e s i g a r e t t e e d e i p r o d o t t i d e l t a b a c c o . S a p p i a m o c h e n e l l ' i m m e d i a t o q u e s t o p r o v v e d i m e n t o r a p p r e s e n t e r à p e r i f u m a t o r i u n d i s a g i o , m a n e l t e m p o p o t r e b b e p o r t a r e a u n d o p p i o v a n t a g g i o : d i s i n c e n t i v a r e l ' a c q u i s t o d e i p r o d o t t i e q u i n d i f a r e i n m o d o c h e i t a b a g i s t i s m e t t a n o d i f u m a r e , e f a r e i n m o d o c h e l o S t a t o i n c a s s i p i ù s o l d i c h e n o i c h i e d i a m o v e n g a n o i m p i e g a t i p e r p o t e n z i a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o d i A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , i n t e r v e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e c o n t r o i l f u m o v o l u t a d a A i o m , F o n d a z i o n e A i o m , F o n d a z i o n e A i r c e F o n d a z i o n e V e r o n e s i , i n u n c o n v e g n o n a z i o n a l e a l S e n a t o p r o m o s s o d a A i o m a l l a v i g i l i a d e l s u o X X V I I c o n g r e s s o n a z i o n a l e , s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . " L ' a v v i o d e l l a r a c c o l t a d i f i r m e p e r a u m e n t a r e d i 5 e u r o i l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e è q u e l c h e n o i c h i a m i a m o u n ' w i n - w i n ' , u n o s t r u m e n t o d e t e r r e n t e a l t e m p o s t e s s o v i r t u o s o p e r l e c a s s e d e l S s n - s p i e g a D i M a i o - I l p r e z z o i t a l i a n o d e l l e s i g a r e t t e è p i ù b a s s o r i s p e t t o a q u e l l o d i a l t r i P a e s i e u r o p e i c o m e F r a n c i a e S v i z z e r a . Q u i n d i s e m p l i c e m e n t e n o i s t i a m o c h i e d e n d o d i u n i f o r m a r e q u e s t o p r e z z o p e r s c o r a g g i a r e l e p e r s o n e a f u m a r e , a l p a r i d i q u a n t o f a n n o g i à l e a l t r e n a z i o n i . Q u e i s o l d i s a r e b b e r o d e s t i n a t i a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e , p e r c h é i n I t a l i a s u l l a p r e v e n z i o n e i n v e s t i a m o a p p e n a i l 5 % d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " .