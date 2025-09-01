R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a F r a n c i a , r i s p e t t o a l l ’ I t a l i a , s t a f a c e n d o p a s s i i n d i e t r o : o g g i , d o p o v e n t ’ a n n i d a l l ’ u l t i m o s c h i a f f o d a t o d a l g o v e r n o a g u i d a S i l v i o B e r l u s c o n i e s e m p r e c o n u n E s e c u t i v o d i c e n t r o d e s t r a , l a s u a a f f i d a b i l i t à r i s p e t t o a l d e b i t o p u b b l i c o è i n f e r i o r e a q u e l l a d e l l ’ I t a l i a . I l n o s t r o P a e s e è p i ù a f f i d a b i l e p e r c h é h a s t a b i l i t à p o l i t i c a , p e r c h é h a u n G o v e r n o c h e d i c e q u e l l o c h e f a e f a q u e l l o c h e d i c e , p e r c h é i d a t i m a c r o e c o n o m i c i s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i e t u t t e l e a g e n z i e d i r a t i n g i n f a t t i s e g n a n o u n p i ù a l l ’ I t a l i a . B a y r o u , c h e è d i s p e r a t o p e r c h é t r a b a l l a , s e n e è u s c i t o c o n l a s t o r i a a s s u r d a d e l d u m p i n g f i s c a l e , m e n t r e d a n o i s i i g n o r a u n p a r t i c o l a r e d a o r t o g r a f i a c o n t a b i l e e c i o è c h e l e t a s s e c h e i f r a n c e s i p a g a n o i n I t a l i a n o n s o n o r e c u p e r o d a e v a s i o n e o u n g e n t i l e o m a g g i o m a v e n g o n o d a r e d d i t o p r o d o t t o a l l ’ e s t e r o e d u n q u e n o n s a r e b b e r o m a i a r r i v a t e n e l l e n o s t r e c a s s e ” . L o h a a f f e r m a t o G i o r g i o M u l è , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , o s p i t e a ' L ’ A r i a c h e T i r a ' s u L a 7 .