P a r i g i , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n o f r a n c e s e h a l a n c i a t o u n a c a m p a g n a p e r r e c l u t a r e m i g l i a i a d i g i o v a n i c h e d e s i d e r a n o p a r t e c i p a r e a l n u o v o s e r v i z i o m i l i t a r e n a z i o n a l e . A v v i a t o d a E m m a n u e l M a c r o n p e r " r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l l e n o s t r e f o r z e a r m a t e " , i l p r o g r a m m a d i v o l o n t a r i a t o , r i v o l t o a g i o v a n i d a i 1 8 a i 2 5 a n n i , i n i z i e r à a s e t t e m b r e 2 0 2 6 c o n 3 . 0 0 0 p a r t e c i p a n t i c h e s i i m p e g n e r a n n o a t r a s c o r r e r e d i e c i m e s i i n F r a n c i a p e r u n o s t i p e n d i o m e n s i l e l o r d o d i 8 0 0 e u r o , c o n v i t t o e a l l o g g i o g r a t u i t i . L ' o b i e t t i v o è r a g g i u n g e r e 1 0 . 0 0 0 v o l o n t a r i a l l ' a n n o e n t r o i l 2 0 3 0 , e p o i 4 2 . 5 0 0 e n t r o i l 2 0 3 5 . N e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , F a b i e n M a n d o n , c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e f o r z e a r m a t e , h a s o t t o l i n e a t o l a " s e l e t t i v i t à " d e l s e r v i z i o n a z i o n a l e , i c u i c r i t e r i p r i n c i p a l i s o n o " l a m o t i v a z i o n e " d e i c a n d i d a t i e " l e e s i g e n z e d i p r o f e s s i o n i s p e c i f i c h e " a l l ' i n t e r n o d e l l e f o r z e a r m a t e f r a n c e s i . S a r à i n o l t r e o b b l i g a t o r i o u n e s a m e m e d i c o p r i m a d i q u a l s i a s i r e c l u t a m e n t o . " L a m a g g i o r p a r t e d e i g i o v a n i c h e s a r a n n o s e l e z i o n a t i a v r à u n ' e t à c o m p r e s a t r a i 1 8 e i 1 9 a n n i " , h a a f f e r m a t o F a b i e n M a d o n , s p e c i f i c a n d o t u t t a v i a c h e l ' e s e r c i t o è i n t e r e s s a t o a " g i o v a n i c h e a b b i a n o p r o s e g u i t o g l i s t u d i " , c o m e " s t u d e n t i d i m e d i c i n a " o " g i o v a n i t e c n i c i e i n g e g n e r i " . A p e r t o a t u t t i g l i a d u l t i f i n o a 2 5 a n n i , i l s e r v i z i o f u n g e r à d a " a n n o s a b b a t i c o " p r i m a d e l l ' i s t r u z i o n e s u p e r i o r e . " O g n i g i o v a n e a v r à u n r u o l o i m p o r t a n t e , s v o l g e r à u n a m i s s i o n e s p e c i f i c a ; s a r à p a r t e i n t e g r a n t e d e l l e n o s t r e f o r z e a r m a t e . S a r à p i e n a m e n t e i n t e g r a t o n e l l e u n i t à " , a s s i c u r a M a n d o n . I g i o v a n i v o l o n t a r i d o v r a n n o q u i n d i a d a t t a r s i a l l e r e g o l e m i l i t a r i e a l l a c o n v i v e n z a .