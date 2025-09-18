R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i , 1 8 s e t t e m b r e , p r e s s o l a s e d e d e l l ’ U n i o n e I n d u s t r i a l i d i N a p o l i i n P a l a z z o P a r t a n n a , l a I X e d i z i o n e d e l F o r u m C u l t u r a & S o s t e n i b i l i t à , p r o m o s s o d a C o m u n i c a z i o n e I t a l i a n a c o m e t e r z a t a p p a d e l l a B l u e G r e e n W e e k 2 0 2 5 . U n ’ e d i z i o n e d e d i c a t a a l t e m a d e l l a c o - i n t e l l i g e n z a c u l t u r a l e , i n t e s a c o m e c a p a c i t à d e i t e r r i t o r i d i c o i n v o l g e r e g l i a t t o r i s o c i a l i p e r g e n e r a r e c o s c i e n z a c o l l e t t i v a e t r a s f o r m a r e l a c u l t u r a i n u n m o t o r e d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . L a s e s s i o n e d i a p e r t u r a , ' C u l t u r a è s t r a t e g i a : c o s c i e n z a c o l l e t t i v a e c o - i n t e l l i g e n z a p e r l a r i g e n e r a z i o n e d e i t e r r i t o r i ' , m o d e r a t a d a M a r i a C o r b i ( r e s p o n s a b i l e P a t r i m o n i o A r t i s t i c o A n m ) , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i v o c i d i r i l i e v o c o m e F r a n c e s c a A m i r a n t e ( p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e P r o g e t t o M u s e o ) , S t e f a n i a D e P a s c a l e ( U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I ) , A n d r e a E r r i ( F o n d a z i o n e T e a t r o L a F e n i c e d i V e n e z i a ) , F r a n c e s c o F a v o ( a d A n m ) e l ’ a r c h i t e t t o U b e r t o S i o l a . N e l s u o s a l u t o i s t i t u z i o n a l e , i l v i c e s i n d a c o d i N a p o l i L a u r a L i e t o h a r i c o r d a t o l ’ i n t e r d i p e n d e n z a t r a g l i a t t o r i s o c i a l i c h e g e n e r a n o c u l t u r a : “ N e s s u n o è d a s o l o , m a p a r t e d i u n a r e t e c h e c o o p e r a e c o m p e t e , a l i m e n t a n d o c i r c o l a z i o n e d i i d e e e v a l o r e p e r i t e r r i t o r i ” . I l F o r u m h a o s p i t a t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e n o v e a z i e n d e v i n c i t r i c i d e l B l u e G r e e n E c o n o m y A w a r d 2 0 2 5 , p r e m i a t e i l g i o r n o p r e c e d e n t e a l S a l o n e M a r g h e r i t a . U n T a l k S h o w h a r i p o r t a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l l o s p o r t c o m e m o t o r e d i c u l t u r a s o s t e n i b i l e , t e m a p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t o i n u n a c i t t à c h e s i p r e p a r a a d i v e n t a r e C a p i t a l e E u r o p e a d e l l o S p o r t . S o n o i n t e r v e n u t i l ’ a s s e s s o r a a l l o S p o r t E m a n u e l a F e r r a n t e , M a s s i m o A n t o n e l l i ( T a m T a m B a s k e t b a l l ) e T e r e s a Z o m p e t t i ( S p o r t e S a l u t e ) . L a g i o r n a t a è p r o s e g u i t a c o n d u e s e s s i o n i d e d i c a t e a l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a s o s t e n i b i l e . S t e l l a G u b e l l i , a d d i A l t i s A d v i s o r y , h a p r o p o s t o u n a v i s i o n e i n n o v a t i v a c o n l o s p e e c h ' S o s t e n i b i l i t à : d a l l a r e n d i c o n t a z i o n e a l l a v i s i o n e ' . M a r c o D i P i l l a , C e o & C o - F o u n d e r d i B e - B o o s t , h a p o r t a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l r u o l o d e l l e p e r s o n e c o n ' C o - s o s t e n i b i l i t à : c o m e l e p e r s o n e s t a n n o r i v o l u z i o n a n d o i l m o d o d i f a r e i m p r e s a ' . I l T a l k S h o w c o n c l u s i v o ' C u l t u r a d ’ i m p r e s a s o s t e n i b i l e : r e p u t a z i o n e , i m p a t t o e g e n i u s l o c i i n a z i o n e ' , m o d e r a t o d a A d r i a n o S o l i d o r o ( U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a ) , h a r a c c o l t o i l c o n t r i b u t o d i G i u s i B o n i n i ( E v o c a G r o u p ) , G i a n l u c a C a p o d i m o n t e ( P h i l i p M o r r i s I n t e r n a t i o n a l ) , D a n i l o C a t t a n e o ( a d T i n e x t a I n f o c e r t ) e A l e s s i a C o e l i ( A l t i s G r a d u a t e S c h o o l o f S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n t ) . L ’ e v e n t o s i è s v o l t o c o n i l P a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i N a p o l i e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M a i n M e d i a P a r t n e r A d n k r o n o s , l ’ O f f i c i a l P a r t n e r A z i e n d a N a p o l e t a n a M o b i l i t à , i F o r u m P a r t n e r A c q u a d e l l ’ E l b a , B e - B o o s t , n C o r e H R e R i s o r s e P r o f e s s i o n a l , i l C o m m u n i c a t i o n P a r t n e r T i n e x t a I n f o c e r t , l ’ H o s p i t a l i t y P a r t n e r S t a r h o t e l s , i P a r t n e r A s s o c i a t i v i A l t i s A d v i s o r y S r l S b , A l t i s G r a d u a t e S c h o o l o f S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n t ( U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e ) , A t a c S p a - A z i e n d a p e r l a m o b i l i t à d e l C o m u n e d i R o m a , C o n s e c u t i o n G r o u p , e i M e d i a P a r t n e r G i f f o n i I n n o v a t i o n H u b e O s s e r v a t o r i o B i l a n c i S o s t e n i b i l i t à .