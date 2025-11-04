R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a s a l u t e d e l l ' i n d i v i d u o è l e g a t a a d o p p i o f i l o a q u e l l a d e l p i a n e t a : è q u e s t a l ' i d e a a l l a b a s e d e l l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h , c h e r i c o n o s c e l ' i n t e r c o n n e s s i o n e t r a a m b i e n t e , m o n d o a n i m a l e e p o p o l a z i o n e e p e r q u e s t o p r o m u o v e s t i l i d i v i t a s a n i e b u o n e p r a t i c h e d a m e t t e r e i n c a m p o q u o t i d i a n a m e n t e . T r a q u e s t e , o c c u p a u n p o s t o d ' o n o r e l a p r e v e n z i o n e : p r i m a r i a ( c h e s i b a s a a p p u n t o s u l l e c o r r e t t e a b i t u d i n i ) e s e c o n d a r i a ( a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g n a z i o n a l i p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l l e m a l a t t i e o n c o l o g i c h e e v i s i t e m e d i c h e a b i t u a l i ) . I n o c c a s i o n e d e l l ' I n t e r n a t i o n a l O n e H e a l t h D a y ( 3 n o v e m b r e ) , O n e H e a l t h F o u n d a t i o n - O h f s o t t o l i n e a c h e l ' a t t e n z i o n e a l l a s a l u t e g l o b a l e n o n è p i ù f a c o l t a t i v a , m a i n d i s p e n s a b i l e p e r l ' e q u i l i b r i o d e l p i a n e t a . " I l c o n c e t t o d i O n e H e a l t h c i r i c o r d a c h e l a s a l u t e d e l l ' u o m o , d e g l i a n i m a l i e d e l l ' a m b i e n t e n o n s o n o e n t i t à s e p a r a t e , m a p a r t i d i u n u n i c o s i s t e m a - s p i e g a R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e O h f - I n u n m o m e n t o s t o r i c o c o m e q u e l l o a t t u a l e , s e g n a t o d a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , d a l l ' i n q u i n a m e n t o e d a c o n t i n u e e m e r g e n z e s a n i t a r i e , a d o t t a r e u n a v i s i o n e i n t e g r a t a d e l l a s a l u t e n o n è p i ù u n ' o p z i o n e , m a u n a n e c e s s i t à . L a O n e H e a l t h c i c h i e d e d i s u p e r a r e i c o n f i n i t r a l e d i s c i p l i n e e f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a m e d i c i n a u m a n a , v e t e r i n a r i a e s c i e n z e a m b i e n t a l i , p e r c h é s o l o a t t r a v e r s o s t r a t e g i e c o n d i v i s e p o s s i a m o c o m p r e n d e r e i r i s c h i c h e n a s c o n o d a l l e i n t e r a z i o n i t r a u o m o , a n i m a l i e a m b i e n t e " . " L ' o n c o l o g i a - e v i d e n z i a B e r a r d i - r a p p r e s e n t a i l p a r a d i g m a p i ù e v i d e n t e d i q u e s t a i n t e r c o n n e s s i o n e : m o l t i t u m o r i h a n n o o r i g i n e o v e n g o n o i n f l u e n z a t i d a f a t t o r i a m b i e n t a l i , d a l l ' i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o a l l a q u a l i t à d e g l i a l i m e n t i , f i n o a g l i s t i l i d i v i t a " . L a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a è , " d i f a t t o , u n e s e r c i z i o p r a t i c o d i O n e H e a l t h : s i g n i f i c a p r o t e g g e r e l ' a m b i e n t e , p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i e f a v o r i r e l ' a c c e s s o a g l i s c r e e n i n g e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e . P e r q u e s t o , d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a s a l u t e u m a n a , d i v e n t a i n d i s p e n s a b i l e m e t t e r e l a p r e v e n z i o n e a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e , r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e d i s t i l i d i v i t a c o r r e t t i , c o m e u n ' a l i m e n t a z i o n e s a n a , e q u i l i b r a t a e s t a g i o n a l e , e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a d e s i o n e a l l e c a m p a g n e d i s c r e e n i n g n a z i o n a l e " . C o m e O n e H e a l t h F o u n d a t i o n , p r o s e g u e l a p r e s i d e n t e , " l a v o r i a m o d a a n n i p e r a c c o m p a g n a r e l a p o p o l a z i o n e i n u n p e r c o r s o d i c o n s a p e v o l e z z a e i n f o r m a z i o n e r i g u a r d o a l l ' i m p a t t o c h e o g n u n o d i n o i p u ò a v e r e s u l p r o p r i o b e n e s s e r e e s u q u e l l o d e l p i a n e t a . Q u e s t ' a n n o a b b i a m o f a t t o s a l p a r e p e r l a s e c o n d a v o l t a l a N a v e d e l l a s a l u t e , u n ' i m b a r c a z i o n e a t t r e z z a t a p e r o f f r i r e a i c i t t a d i n i v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e g r a t u i t e . A b b i a m o i n o l t r e r e a l i z z a t o , i n o c c a s i o n e d e l G i u b i l e o d e i m i g r a n t i , i l V i l l a g g i o d e l l a s a l u t e , g a r a n t e n d o c o n s u l t a z i o n i e p r e s t a z i o n i m e d i c h e g r a t u i t e a p e r s o n e c h e s p e s s o n o n r i e s c o n o a d a c c e d e r v i a c a u s a d i o s t a c o l i b u r o c r a t i c i o s o c i a l i . I l n o s t r o i m p e g n o è v o l t o a l l a d i f f u s i o n e d i u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a s a l u t e , p i ù c o n s a p e v o l e , s o l i d a l e e s o s t e n i b i l e . S t i a m o f i n a l i z z a n d o i m p o r t a n t i a c c o r d i c o n l e i s t i t u z i o n i p e r p r o g e t t i d e s t i n a t i a p r o m u o v e r e l ' a t t i v i t à f i s i c a c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e e b e n e s s e r e , i n p a r t i c o l a r e a s u p p o r t o d e l l e f a s c e p i ù f r a g i l i d e l l a p o p o l a z i o n e " . " I l n o s t r o a p p e l l o - c o n c l u d e B e r a r d i - v a a i c i t t a d i n i e a l l e i s t i t u z i o n i : n o n p o s s i a m o c h i u d e r e g l i o c c h i d a v a n t i a l l a s a l u t e , n é a l l a n o s t r a n é a q u e l l a d e l p i a n e t a . A n c h e n e l n o s t r o q u o t i d i a n o p o s s i a m o , e d o b b i a m o , i n t e r v e n i r e p e r c a m b i a r e l e c o s e : s c e g l i e r e s t i l i d i v i t a s a l u t a r i , p a r t e c i p a r e a g l i s c r e e n i n g , s o s t e n e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e . P e r c h é p r e n d e r s i c u r a d i s é s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l m o n d o . E l a O n e H e a l t h c e l o r i c o r d a c o n f o r z a : l a s a l u t e è u n a s o l a " .