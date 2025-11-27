M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S c o p e r t a u n ' e v a s i o n e f i s c a l e p e r o l t r e 2 m i l i o n i d i e u r o n e l s e t t o r e d e i v o l i p r i v a t i e s a n z i o n a t e 1 0 0 c o m p a g n i e a e r e e s t r a n i e r e . L ’ o p e r a z i o n e c o n d o t t a d a l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d e l G r u p p o d i L i n a t e ( M i l a n o ) s i è c o n c e n t r a t a s u l m a n c a t o v e r s a m e n t o d e l l ’ i m p o s t a c h e i p a s s e g g e r i d i v o l i p r i v a t i c o r r i s p o n d o n o a l l e c o m p a g n i e a e r e e c h e f o r n i s c o n o i l s e r v i z i o d i a e r o t a x i . P a r t e n d o d a l m o n i t o r a g g i o d e i v o l i o p e r a t i d a c i r c a 1 0 0 c o m p a g n i e a e r e e p r i v a t e s t r a n i e r e , è s t a t a c o n d o t t a u n ’ a n a l i s i i n c r o c i a n d o l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l t r a f f i c o a e r e o c o n q u e l l e c o n t e n u t e n e l l e b a n c h e d a t i i n u s o a l l e F i a m m e G i a l l e . " I c o n t r o l l i - d e i m i l i t a r i d e l C o m a n d o p r o v i n c i a l e d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i M i l a n o - h a n n o i n t e r e s s a t o o l t r e 5 . 1 5 0 v o l i p e r i q u a l i l e c o m p a g n i e a e r e e e s t e r e h a n n o o m e s s o i l v e r s a m e n t o d e l l ’ i m p o s t a , n o n o s t a n t e q u e s t a f o s s e s t a t a r e g o l a r m e n t e c o r r i s p o s t a d a o l t r e 1 6 m i l a v i a g g i a t o r i c h e n e l 2 0 2 5 h a n n o f r u i t o d e l s e r v i z i o d i a e r o t a x i " . S i t r a t t a d i u n o s p e c i f i c o t r i b u t o , p a r a m e t r a t o a l n u m e r o d i p a s s e g g e r i e a l l a t r a t t a p e r c o r s a , c h e r i e n t r a t r a l e c o s i d d e t t e i m p o s t e ' g r e e n ' , c o n c e p i t e p e r i n c i d e r e e c o n o m i c a m e n t e s u s e r v i z i c o n u n p o t e n z i a l e i m p a t t o n e g a t i v o s u l l ’ e c o s i s t e m a , i l c u i g e t t i t o è d e s t i n a t o a l l a t u t e l a a m b i e n t a l e .