R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l m e c c a n i s m o c h e p e r m e t t e r e b b e a i c r e d i t o r i d i o t t e n e r e u n p i g n o r a m e n t o s e n z a p a s s a r e d a l g i u d i c e c o n t e n u t o n e l d i s e g n o d i l e g g e s u l l ’ i n t i m a z i o n e d i p a g a m e n t o , a t t u a l m e n t e a l l ’ e s a m e d e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o , s i a p p l i c a e s c l u s i v a m e n t e a i c r e d i t i d e l l e a z i e n d e v e r s o a l t r e a z i e n d e e n o n r i g u a r d e r à i n n e s s u n m o d o i c i t t a d i n i . S i a p p r e n d e d a f o n t i d e l l a m a g g i o r a n z a . N e l t e s t o d e l p r o v v e d i m e n t o , c h e d o v r à c o m u n q u e a n c o r a e s s e r e s o t t o p o s t o a l l a v a l u t a z i o n e d e l P a r l a m e n t o , s a r à c h i a r i t o c h e l a m i s u r a n o n s i a p p l i c h e r à a g l i u t e n t i p r i v a t i . I n g e n e r a l e - s p i e g a n o l e s t e s s e f o n t i - s i t r a t t a d i u n a p r o p o s t a c h e i n t r o d u c e u n m e c c a n i s m o c h e p e r m e t t e r e b b e a i c r e d i t o r i d i o t t e n e r e u n p i g n o r a m e n t o s e n z a p a s s a r e d a l g i u d i c e . S i p u n t a c o s ì a s e m p l i f i c a r e e s n e l l i r e u n a p r o c e d u r a o g g i c o n s i d e r a t a f a r r a g i n o s a e p o c o f u n z i o n a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a i u t a r e l e i m p r e s e i n d i f f i c o l t à c o n i l r e c u p e r o c r e d i t i . D i v e r s i s t u d i h a n n o e v i d e n z i a t o c o m e e l e v a t i c o s t i d e l l a g i u s t i z i a e t e m p i l u n g h i d i r i s o l u z i o n e d e l l e c o n t r o v e r s i e c i v i l i g e n e r i n o o g n i a n n o a l t e p e r d i t e p e r l ’ e c o n o m i a , p e n a l i z z a n d o l e r e a l t à p r o d u t t i v e , s o t t r a e n d o r i s o r s e e m i n a n d o l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a e c o n o m i c o . S i s t i m a c h e l e l e n t e z z e e l e i n e f f i c i e n z e d e l l a g i u s t i z i a c o s t i n o a l l ’ I t a l i a 2 , 5 p u n t i p e r c e n t u a l i d i P i l .