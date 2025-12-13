F i r e n z e , 1 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a s c o p e r t a m a c a b r a h a s c o s s o l a t r a n q u i l l a f r a z i o n e d i S a n t ' A n g e l o a L e c o r e , n e l c o m u n e d i C a m p i B i s e n z i o , a l l e p o r t e d i F i r e n z e . I n u n ' a b i t a z i o n e d i v i a I p p o l i t o N i e v o è s t a t o t r o v a t o i l c a d a v e r e d i u n u o m o d i 3 2 a n n i , n a s c o s t o a l l ' i n t e r n o d i u n b a u l e e i n a v a n z a t o s t a t o d i d e c o m p o s i z i o n e . S e c o n d o l e p r i m e r i c o s t r u z i o n i , i l c o r p o p o t r e b b e e s s e r e r i m a s t o n a s c o s t o p e r c i r c a d u e a n n i , m a a l m o m e n t o n o n c i s o n o c e r t e z z e . A d a r e l ' a l l a r m e s a r e b b e r o s t a t i i v i c i n i , i n s o s p e t t i t i d a u n p e r s i s t e n t e c a t t i v o o d o r e , c h e h a n n o c o n t a t t a t o i v i g i l i u r b a n i . L a p o l i z i a m u n i c i p a l e e r a g i à i n t e r v e n u t a n e l p o m e r i g g i o d i v e n e r d ì 1 2 d i c e m b r e p e r u n p r i m o c o n t r o l l o p e r u n a s e g n a l a z i o n e r i g u a r d a n t e l ' a n z i a n a m a d r e d e l l a v i t t i m a , s e n z a p e r ò t r o v a r e n u l l a . S o l o d u r a n t e u n s e c o n d o s o p r a l l u o g o , n e l l a m a t t i n a d i s a b a t o 1 3 d i c e m b r e , g l i a g e n t i h a n n o s c o p e r t o i l c a d a v e r e i n u n a s t a n z a s i g i l l a t a . L a m a d r e d e l l ' u o m o è s t a t a t r o v a t a i n g r a v e s t a t o d i d e n u t r i z i o n e e t r a s f e r i t a d ' u r g e n z a a l l ’ o s p e d a l e d i C a r e g g i . C o n l e i v i v e v a n o a n c h e g l i a l t r i d u e f i g l i , u n m a s c h i o e u n a f e m m i n a t r a i 3 0 e i 4 0 a n n i , a s c o l t a t i d a g l i i n q u i r e n t i n e g l i u f f i c i d e l l a p o l i z i a l o c a l e d i C a m p i B i s e n z i o s o t t o i l c o o r d i n a m e n t o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i t u r n o , L o r e n z o B o s c a g l i . D a i p r i m i a c c e r t a m e n t i , n o n e m e r g e r e b b e r o s e g n i d i v i o l e n z a s u l c o r p o d e l 3 2 e n n e , i l p i ù g i o v a n e d e i t r e f r a t e l l i . L a c a u s a e l a d a t a e s a t t a d e l d e c e s s o r e s t a n o d a c h i a r i r e e l a p r e s e n z a d e l c a d a v e r e n e l b a u l e p e r c i r c a d u e a n n i r e s t a a l m o m e n t o s o l o u n ' i p o t e s i . L e a u t o r i t à s t a n n o r i c o s t r u e n d o l e c i r c o s t a n z e d e l l ' o c c u l t a m e n t o e c e r c a n d o d i c a p i r e s e c i s o n o s t a t e e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à a l l ’ i n t e r n o d e l l a f a m i g l i a . L a v i c e n d a h a l a s c i a t o s o t t o c h o c l a p i c c o l a c o m u n i t à l o c a l e . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e g l i a s s e s s o r i a i s e r v i z i s o c i a l i e a l l a s i c u r e z z a d e l C o m u n e , m e n t r e l a M i s e r i c o r d i a h a t r a s f e r i t o i l c o r p o a l l ' i s t i t u t o d i M e d i c i n a l e g a l e d i C a r e g g i , d o v e l a P r o c u r a d i s p o r r à l ' a u t o p s i a . I l c a s o s o l l e v a i n t e r r o g a t i v i s u l l e c o n d i z i o n i d i v i t a d e l l a f a m i g l i a e s u l l a t e m p e s t i v i t à d e g l i i n t e r v e n t i d e i s e r v i z i s o c i a l i , d a t o c h e d a i p r i m i a c c e r t a m e n t i l a f a m i g l i a n o n r i s u l t a v a s e g u i t a d a g l i a s s i s t e n t i s o c i a l i . L e i n d a g i n i p r o s e g u o n o p e r c h i a r i r e o g n i d e t t a g l i o , c o m p r e s o c h i p o s s a a v e r n a s c o s t o i l c a d a v e r e n e l b a u l e . U n a v i c e n d a d r a m m a t i c a c h e s e m b r a i n t r e c c i a r s i c o n s o l i t u d i n e e m i s e r i a .