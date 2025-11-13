R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D a u n a n o s t r a r e c e n t e i n d a g i n e c h e a b b i a m o s v o l t o p e r F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i è e m e r s o c h e c i r c a i l 6 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i è f a v o r e v o l e a u n a u m e n t o r i l e v a n t e , a n c h e a u n r a d d o p p i o , d e l l a t a s s a z i o n e s u l t a b a c c o , e o l t r e i l 4 0 % c h i e d e c h e l e n u o v e e n t r a t e f i s c a l i v e n g a n o d e s t i n a t e a p r e v e n z i o n e e c u r a d e l l e m a l a t t i e f u m o - c o r r e l a t e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e C o s i m o F i n z i , d i r e t t o r e d i A s t r a R i c e r c h e , o g g i i n S e n a t o d u r a n t e l ' i n c o n t r o ' P r e v e n i r e i t u m o r i , p r o t e g g e r e l a s a l u t e : s t r a t e g i e e p o l i t i c h e s u l f u m o ' : u n c o n f r o n t o t r a e s p o n e n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s . L ' o b i e t t i v o è d i s c u t e r e n u o v e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l t a b a g i s m o c o n u n f o c u s s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a l e v a f i s c a l e c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e , o v v e r o a u m e n t a r e i n m o d o i m p o r t a n t e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o p o r t a n d o i l p r e z z o d e l p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e a o l t r e 1 0 e u r o , e a u m e n t a n d o i n m a n i e r a p r o p o r z i o n a l e l a t a s s a z i o n e s u t u t t i i p r o d o t t i c o n t e n t i t a b a c c o e n i c o t i n a . " D a l l ' i n d a g i n e e m e r g e c h e m o l t i i t a l i a n i c o n s i d e r a n o u t i l e p o r t a r e i l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e a c i r c a 1 1 - 1 2 e u r o a p a c c h e t t o - s p i e g a F i n z i - U n a u m e n t o d i q u e s t o t i p o , s e c o n d o g l i i n t e r v i s t a t i , a i u t e r e b b e a r i d u r r e i l n u m e r o d i s i g a r e t t e f u m a t e e , p i ù i n g e n e r a l e , a d i m i n u i r e l a q u o t a d i f u m a t o r i . L e m o t i v a z i o n i p r i n c i p a l i s o n o d u e : l a s a l u t e , i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a , c o n l ' i d e a c h e ' m e n o f u m o s i g n i f i c a p i ù s a l u t e ' ; e a n c h e u n m o t i v o r e l a t i v o a l l ' a u m e n t o d e l p r e z z o , v i s t o c o m e u n d e t e r r e n t e e f f i c a c e p e r s c o r a g g i a r e i l c o n s u m o . E c c o , q u e s t o è u n a r g o m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e . U n d a t o i n t e r e s s a n t e - s o t t o l i n e a i l d i r e t t o r e d i A s t r a R i c e r c h e - è c h e t r a i f a v o r e v o l i a l l ' a u m e n t o d e l p r e z z o n o n c i s o n o s o l o i n o n f u m a t o r i , m a a n c h e m o l t i f u m a t o r i a t t u a l i . A l c u n i d i l o r o r i t e n g o n o i n f a t t i c h e u n r i n c a r o p o s s a r a p p r e s e n t a r e u n o s t i m o l o i n p i ù p e r s m e t t e r e . Q u i n d i n o n p e n s i a m o c h e s i a n o s o l t a n t o i n o n f u m a t o r i f a v o r e v o l i a q u e s t o t i p o d i m o d i f i c a d e l p r e z z o " . " I l r i a l l i n e a m e n t o d e i p r e z z i , p o i , a v v i c i n e r e b b e l ' I t a l i a a d a l t r i P a e s i d o v e l e s i g a r e t t e c o s t a n o m o l t o d i p i ù , c o m e F r a n c i a , S v i z z e r a o A u s t r a l i a " , p r o s e g u e F i n z i . I n f i n e , c o n c l u d e , u n a " b u o n a p a r t e d e g l i i n t e r v i s t a t i s i è d e t t a f a v o r e v o l e a d a u m e n t a r e i p r e z z i n o n s o l o d e i p r o d o t t i a b a s e d i t a b a c c o t r a d i z i o n a l e , c o m e s i g a r e t t e e t a b a c c o s f u s o , m a a n c h e d i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i , c o m e l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e . T u t t a v i a l ' a t t e n z i o n e p r i n c i p a l e r e s t a c o n c e n t r a t a s u l t a b a c c o t r a d i z i o n a l e , q u i n d i s u l l e s i g a r e t t e o s u l t a b a c c o s f u s o c o n c u i p o s s i a m o f a r e l e s i g a r e t t e a m a n o " .