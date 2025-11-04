R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ R i t e n g o s b a g l i a t o i l s u i c i d i o a s s i s t i t o p e r c h é l o S t a t o h a , p r i m a d i t u t t o , u n d o v e r e m o r a l e e g i u r i d i c o d i a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e n e l l a v i t a . B i s o g n a c h i e d e r s i p e r c h é l o S t a t o f a c c i a d i t u t t o p e r s a l v a r e u n a p e r s o n a n o r m o d o t a t a c h e t e n t a i l s u i c i d i o , a r r i v a n d o p e r s i n o a l r i c o v e r o o b b l i g a t o r i o , m e n t r e u n a p e r s o n a c o n d i s a b i l i t à o u n m a l a t o t e r m i n a l e v i e n e i n v e c e a c c o m p a g n a t o v e r s o l a m o r t e ” . C o s ì E m a n u e l C o s m i n S t o i c a , s c r i t t o r e e a t t i v i s t a d i s a b i l e , i n t e r v e n e n d o i n p i a z z a d e l P o p o l o a R o m a d u r a n t e i l f l a s h m o b ' N o n m i u c c i d e r e ' , o r g a n i z z a t o d a P r o V i t a & F a m i g l i a O n l u s c o n t r o l ’ i p o t e s i d i u n a l e g g e s u l f i n e v i t a . “ È n e c e s s a r i o i n t e r r o g a r s i s u l p e r c h é s i v o g l i a i n c e n t i v a r e l a m o r t e a n c h e l a d d o v e l a p e r s o n a n o n l a c o n s i d e r a u n a s o l u z i o n e - a g g i u n g e S t o i c a - F i n c h é è u n f a m i l i a r e a f a r t i s e n t i r e u n p e s o è g i à g r a v e , m a q u a n d o è l o S t a t o s t e s s o a f a r t e l o p e r c e p i r e , p r o p o n e n d o i l s u i c i d i o c o m e r i s p o s t a a l l a s o f f e r e n z a , a l l o r a b i s o g n a d a v v e r o d o m a n d a r s i s e s t i a m o a n d a n d o n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e d e l l a s t o r i a ” .