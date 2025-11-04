R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ' ' S i a m o q u i p e r d i r e u n d e c i s o n o a l s u i c i d i o a s s i s t i t o e u n s ì a l l ’ a s s i s t e n z a , a l l e c u r e , a l l a d i g n i t à e a l l a s a l u t e . S i a m o c o n t r a r i p e r c h é l ’ e s p e r i e n z a m o n d i a l e c i h a m o s t r a t o c h e s i c o m i n c i a c o n i m a l a t i t e r m i n a l i e s i f i n i s c e p e r i n c l u d e r e d i s a b i l i , d e p r e s s i , m a l a t i p s i c h i a t r i c i e p e r s i n o g i o v a n i a n o r e s s i c i . B a s t a g u a r d a r e c o s a a c c a d e i n C a n a d a , B e l g i o o O l a n d a ' ' . C o s ì A n t o n i o B r a n d i , p r e s i d e n t e d i P r o V i t a & F a m i g l i a O n l u s , i n t e r v e n e n d o i n p i a z z a d e l P o p o l o a R o m a d u r a n t e i l f l a s h m o b ' N o n m i u c c i d e r e ' c o n t r o l ’ i p o t e s i d i u n a l e g g e s u l f i n e v i t a , c o n 2 0 0 s e d i e a r o t e l l e v u o t e a r a p p r e s e n t a r e s i m b o l i c a m e n t e i p i ù f r a g i l i . “ U n a l e g g e s u l s u i c i d i o a s s i s t i t o n o n è n e c e s s a r i a - a g g i u n g e B r a n d i - p e r c h é i l r i f i u t o d e l l e c u r e è g i à p r e v i s t o d a l l a l e g g e 2 1 9 e d a l c o d i c e d e o n t o l o g i c o m e d i c o . I n o l t r e , o g n i l e g g e h a a n c h e u n v a l o r e p e d a g o g i c o : c i ò c h e l a l e g g e c o n s e n t e d i v e n t a p e r c e p i t o c o m e q u a l c o s a d i b u o n o e d e s i d e r a b i l e ” . “ E a l l o r a m i c h i e d o - c o n c l u d e - c e l a s e n t i r e m m o d a v v e r o d i s u g g e r i r e a u n m a l a t o , a u n a n z i a n o o a u n d i s a b i l e c h e f a r l a f i n i t a è u n ’ o p z i o n e ? P e r s i n o l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e h a a v v e r t i t o c h e l ’ a p p r o v a z i o n e d i u n a l e g g e i n m a t e r i a c o m p o r t e r e b b e m a g g i o r i r i s c h i d i a b u s i e d i p r e s s i o n e s o c i a l e s u i p i ù f r a g i l i . N o i o g g i s i a m o q u i i n p i a z z a p e r l o r o : c h i e d i a m o s a l u t e e c u r e , n o n l a m o r t e c o m e r i s p o s t a a l l a s o f f e r e n z a ” .