R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i i l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a S a r d e g n a h a a p p r o v a t o l a l e g g e n . 5 9 / A s u l s u i c i d i o a s s i s t i t o . E ' l a s e c o n d a r e g i o n e d o p o l a T o s c a n a , l a c u i a p p r o v a z i o n e è s t a t a i m p u g n a t a d a l G o v e r n o . E ' l a s e c o n d a r e g i o n e c h e a p p r o v a u n a l e g g e c o n t r a r i a a i p r i n c i p i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , n a t o p e r c u r a r e e g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e , n o n l ' a i u t o a m o r i r e d i c h i s o f f r e . O l t r e a d e s s e r e i n c o s t i t u z i o n a l e , q u e s t o v o t o , v o l u t o d a l l a m a g g i o r a n z a d i s i n i s t r a , è i r r i s p e t t o s o n e i c o n f r o n t i d e l r u o l o e d e i p o t e r i i s t i t u z i o n a l i " . C o s ì M a d d a l e n a M o r g a n t e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d i p a r t i m e n t o F a m i g l i a e v a l o r i n o n n e g o z i a b i l i d e l p a r t i t o . " A l l a r i c h i e s t a d i c u r e d e i m a l a t i , a l l ' e s i g e n z a d i v e d e r e a p p l i c a t a l a l e g g e n . 3 8 / 2 0 1 0 s u l l e c u r e p a l l i a t i v e n e l l a R e g i o n e S a r d e g n a , l a g i u n t a T o d d e r i s p o n d e c o n l ' a i u t o a l s u i c i d i o . U n v o t o g r a v i s s i m o s o t t o i l p r o f i l o e t i c o , u m a n o , g i u r i d i c o e s o c i a l e c h e n e g a i l v a l o r e d e l l a p e r s o n a e i d o v e r i d e l l a m e d i c i n a . N o n e s i s t o n o v i t e i n d e g n e d i e s s e r e v i s s u t e . L ’ u n i c o d i r i t t o è q u e l l o d i e s s e r e c u r a t i . D o v e r e d e l l o S t a t o è g a r a n t i r e q u e s t o d i r i t t o a n c h e q u a n d o g u a r i r e n o n è p o s s i b i l e . G r a z i e a i c o n s i g l i e r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a c h e h a n n o m a n t e n u t o i l l o r o v o t o c o n t r a r i o . C i o p p o r r e m o a q u e s t a d e r i v a c h e o f f e n d e t u t t i c o l o r o c h e c r e d o n o n e l l a d i g n i t à d e l l ’ e s s e r e u m a n o ” , c o n c l u d e .