R o m a , ( A d n k r o n o s ) - " I l d i s s e n s o e l a p r e o c c u p a z i o n e e s p r e s s i d a l l a C o n f e r e n z a e p i s c o p a l e d e l l a S a r d e g n a s u l l a l e g g e s u l f i n e v i t a a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d i q u e l l a R e g i o n e , s o n o d e l t u t t o c o n d i v i s i b i l i . L a v i t a v a s e m p r e d i f e s a c o n l a d i g n i t à d e l m a l a t o . I m p o r t a n t e a n c h e i l r i c h i a m o a l l e c u r e p a l l i a t i v e : n e l d i s e g n o d i l e g g e a t t u a l m e n t e i n d i s c u s s i o n e a l S e n a t o , t a l i t e r a p i e – f o n d a m e n t a l i p e r a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z e d i p a z i e n t i e f a m i g l i e – s o n o r a f f o r z a t e e d è p r e v i s t o l ’ i n t e r v e n t o s o s t i t u t i v o d e l l o S t a t o o v e l e R e g i o n i f o s s e r o i n r i t a r d o . S p e r i a m o c h e l a S a r d e g n a , c o s ì s o l e r t e d a a p p l i c a r e u n a l e g g e i n p e n d e n z a d i u n r i c o r s o s u g l i s t e s s i t e m i s u l l a l e g g e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a , l o s i a a n c h e n e l l ’ a s s i c u r a r e l ’ a c c e s s o a l l e c u r e p a l l i a t i v e ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i m o d e r a t i .