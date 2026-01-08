V i c e n z a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - V O V i n t a g e c r e s c e a n c o r a . L a m a n i f e s t a z i o n e d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p a c c o g l i e n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a i l p u b b l i c o d i a p p a s s i o n a t i e c o l l e z i o n i s t i c o n 5 5 e s p o s i t o r i , i l 2 5 % i n p i ù r i s p e t t o a l l a s c o r s a e d i z i o n e d i s e t t e m b r e . L ’ i n g r e s s o d a l 1 6 a l 1 9 g e n n a i o è g r a t u i t o , p r e v i a r e g i s t r a z i o n e o n l i n e s u l s i t o d i m a n i f e s t a z i o n e . P o c h i c l i c k p e r u n v i a g g i o t r a p r e z i o s i d ’ e p o c a c o n 2 8 t r a i m i g l i o r i d e a l e r d e l l a g i o i e l l e r i a v i n t a g e i t a l i a n i e d e s t e r i . S a r a n n o i n v e c e 2 7 i d e a l e r d e l l ’ o r o l o g e r i a , d o v e t r o v a r e e a c q u i s t a r e i l s e c o n d o p o l s o i c o n i c o d e i d e s i d e r i . N o n s o l o . O l t r e a d a u m e n t a r e l ’ o f f e r t a d e l m a r k e t p l a c e , V O V i n t a g e n e l l a g i o r n a t a d i s a b a t o 1 7 p r o p o n e a l p u b b l i c o d e g l i a p p a s s i o n a t i d i l a n c e t t e t r e a p p u n t a m e n t i d i s p e s s o r e d e d i c a t i a l l a p r o v e n i e n z a , a l l a r a r i t à e a l l a c o n s e r v a z i o n e d e i p e z z i s t o r i c i . T a p p a o b b l i g a t a è l a m o s t r a d e d i c a t a a u n a v e r a i c o n a : i l G m t - M a s t e r c o n q u a d r a n t i G i l t ( 1 9 6 0 - 1 9 6 7 ) . V O V i n t a g e s i t i e n e n e l l a H a l l 8 . 1 d e l l a F i e r a , i n g r e s s o e u s c i t a d a l l a p o r t a O v e s t , a l m e z z a n i n o c u i s i a c c e d e c o n l e s c a l e m o b i l i . T r a i 2 8 e s p o s i t o r i d i g i o i e l l e r i a v i n t a g e , Z a g a r i d a N a p o l i , q u i n t a g e n e r a z i o n e d i g i o i e l l i e r i s p e c i a l i z z a t i i n v i n t a g e s i g n e d j e w e l l e r y , d i a m a n t i d i t a g l i o a n t i c o e p i e t r e d i c o l o r e . L a b e r g a m a s c a E . L . A . A n t i c h i t à , d a 2 5 a n n i p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n I t a l i a p e r a p p a s s i o n a t i d i g i o i e l l e r i a d ’ e p o c a e v i n t a g e . I S a n t i M e d i c i , s p a z i o d ’ a r t e c h e a L a S p e z i a u n i s c e p r e z i o s i d ’ e p o c a p r o v e n i e n t i d a c o l l e z i o n i n o b i l i a r i , c h e p o r t a n o c o n s é s t o r i e p e c u l i a r i . L a c r e m a s c a I t a l i a n V i n t a g e J e w e l l e r y , f o n d a t a d a d u e g e m m o l o g i c o n e s p e r i e n z e p e r g r a n d i m a i s o n i n t e r n a z i o n a l i d e i d i a m a n t i e d e l l a g i o i e l l e r i a , s i r i v o l g e a u n p u b b l i c o d i c o l l e z i o n i s t i i n f o r m a t i e s e n s i b i l i a l l a q u a l i t à g e m m o l o g i c a . E L & L F i n e r y d i L i s a F i n k e l m a n v a n d e r P l a s p o r t a l ’ e s p e r i e n z a e i l g u s t o d i u n a ' f i g l i a d ’ a r t e ' r i c o n o s c i u t a p e r p e z z i d a c o l l e z i o n e e u r o p e i u n i c i d a l l ’ a n t i q u a r i a t o t a r d o O t t o c e n t o - p r i m o N o v e c e n t o f i n o a l v i n t a g e d a g l i a n n i ’ 6 0 a g l i ’ 8 0 . P e r l ’ o r o l o g e r i a , t r a g l i a l t r i : V i n t a g e W a t c h e s d i S t e f a n o M a z z a r i o l , V i n t a g e W a t c h e s a n d C a r s d i A n d r e a F o f f i , I l Q u a d r a n t e d i A n t o n i o N o c c o , P r e z i o s o , V i n t a g e W a t c h e s M i l a n o e M r . T e m p o P r e z i o s o . T e c n o l o g i a o g g i o r m a i a b b a n d o n a t a , i l q u a d r a n t e G i l t h a s e g n a t o u n ’ e p o c a d a l 1 9 6 0 a l 1 9 6 7 g r a z i e a l u c e n t e z z a e t o n i c a l d i d e l l ’ o r o . C h i p o s s i e d e u n G m t - M a s t e r h a d i s i c u r o u n p i c c o l o t e s o r o . V O V i n t a g e n e p o r t a i n m o s t r a a l p u b b l i c o b e n 1 5 , t u t t i i n o r d i n e c r o n o l o g i c o , g r a z i e a p r e s t i t i d i p r i v a t i e d i d e a l e r . U n a m o s t r a c o m p l e t a d i m e m o r a b i l i a e m a t e r i a l i p u b b l i c i t a r i s t o r i c i e c u r a t a d a F a b r i z i o A r t i o l i , M a r c o D i F a l c o e A n d r e a P i c c i n i n i c h e d i a l o g h e r a n n o c o n e s p e r t i i t a l i a n i n e l t e r z o e v e n t o d i s a b a t o 1 7 . S a b a t o , g i o r n a t a d i e v e n t i a V O V i n t a g e ( t u t t i i n S a l a C a n o v a ) . A l l e 1 1 : 3 0 c o n ' G l i s t a t i g e n e r a l i d e l v i n t a g e ' , u n c o n f r o n t o t r a a l c u n i d e i p r o t a g o n i s t i i t a l i a n i d e l c o l l e z i o n i s m o : S t e f a n o M a z z a r i o l , T o n y M u s u m e c i , A n d r e a F o f f i , A n t o n i o N o c c o i n d i a l o g o c o n M i c h e l e M e n g o l i , G i o r g i o n e e J a c o p o G i u d i c i . A l l e 1 4 i l p r o f e s s o r G u i d o P a n c a n i , d e l l a F o n d a t i o n H a u t e H o r l o g e r i e d i G i n e v r a , p r e s e n t a i l s u o S t o r i a d e l l ’ o r o l o g e r i a I t a l i a n a , u n p e r c o r s o d a l l e o r i g i n i m e d i e v a l i a l l a r i n a s c i t a d e l M a d e i n I t a l y . P e r c h i u d e r e a l l e 1 5 c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o G m t - M a s t e r 1 6 7 5 - T h e G i l t E r a , d e d i c a t o a i q u a d r a n t i i n m o s t r a n e l l a H a l l 8 . 1 . I l v o l u m e è r i c c o d i a n a l i s i t e c n i c h e , s t u d i o d e i m a t e r i a l i e d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i c o n u t i l i c o n f r o n t i t r a e s e m p l a r i e a p p r o f o n d i m e n t i s u l c o n t e s t o c u l t u r a l e e d i d e s i g n d e g l i a n n i S e s s a n t a .