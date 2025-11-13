R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ e v e n t o è o r g a n i z z a t o d a I e g M i d d l e E a s t e V G r o u p e s i s v o l g e c o n i l P a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l C a m b i a m e n t o C l i m a t i c o e d e l l ’ A m b i e n t e ( M o c c a e ) d e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i , c o n g l i a u s p i c i d e l l ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a n e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i , i p a t r o c i n i d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y e d i I t a - I t a l i a n T r a d e A g e n c y D u b a i . O l t r e 1 0 0 b r a n d i n t e r n a z i o n a l i , s u d d i v i s i i n s e t t o r i c h i a v e d e l l ’ i n d u s t r i a v e r d e , s i r i u n i s c o n o i n q u e s t a v e t r i n a s e n z a p r e c e d e n t i p e r i l M e d i o O r i e n t e , t e s t i m o n i a n o u n i m p e g n o c o n d i v i s o v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à e l a b i o d i v e r s i t à : c o n i u g a n d o l ’ e x p e r t i s e e u r o p e a e l a v i s i o n e m e d i o r i e n t a l e , l ’ e v e n t o s o t t o l i n e a i l g r a n d e p o t e n z i a l e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n e l l a c r e a z i o n e d i c i t t à p i ù v e r d i , s a l u t a r i e r e s i l i e n t i p e r l e g e n e r a z i o n i f u t u r e . I n f i e r a , a z i e n d e l e a d e r d e g l i E m i r a t i - T a n s e e q I n v e s t m e n t G r o u p , D e s e r t G r o u p , G r a n d G r o w e r H o r t i c u l t u r e , P h e l a d e l f i a A g r i c u l t u r a l , P l a n t e r s G r o u p e G a l e P a c i f i c — g i o c h e r a n n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l p l a s m a r e i l d i a l o g o s u p a e s a g g i o , f l o r o v i v a i s m o e p i a n i f i c a z i o n e u r b a n a s o s t e n i b i l e . " M y p l a n t & G a r d e n M i d d l e E a s t 2 0 2 5 r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à u n i c a p e r r i u n i r e i l m e g l i o d e l l e c o m p e t e n z e i n t e r n a z i o n a l i i n q u e s t i a m b i t i . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c r e a r e u n a p i a t t a f o r m a c h e i s p i r i n u o v e s o l u z i o n i p e r c i t t à p i ù v e r d i e r e s i l i e n t i i n t u t t o i l M e d i o O r i e n t e e n o n s o l o " , s o t t o l i n e a V a l e r i a R a n d a z z o , l a d i r e t t r i c e d e l l a F i e r a . C o n n u m e r o s e d e l e g a z i o n i d i b u y e r p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l G c c ( G u l f C o o p e r a t i o n C o u n c i l : A r a b i a S a u d i t a , B a h r a i n , E m i r a t i A r a b i U n i t i , K u w a i t , O m a n , Q a t a r ) , M y p l a n t & G a r d e n M i d d l e E a s t 2 0 2 5 s a r à u n h u b c o m m e r c i a l e s t r a t e g i c o p e r l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . I l m e r c a t o d e l p a e s a g g i o i n M e d i o O r i e n t e s t a v i v e n d o u n a c r e s c i t a s e n z a p r e c e d e n t i : s i s t i m a c h e e n t r o i l 2 0 2 6 i l s u o v a l o r e s u p e r e r à i 2 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i , c o n u n i n c r e m e n t o a n n u a l e c o m p r e s o t r a i l 5 e i l 7 % . L e c i t t à d e l G o l f o , i n p a r t i c o l a r e , s t a n n o i n t e g r a n d o i l v e r d e n e i g r a n d i p r o g e t t i d i s v i l u p p o c o m e N e o m e D i r i y a h G a t e , u t i l i z z a n d o l o n o n s o l o c o m e e l e m e n t o e s t e t i c o , m a c o m e s t r u m e n t o d i a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o i n r i s p o s t a a c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i s e m p r e p i ù e s t r e m e . S p a z i v e r d i b e n p r o g e t t a t i p o s s o n o a u m e n t a r e i l v a l o r e d e l l e p r o p r i e t à f i n o a l 1 5 % , t r a s f o r m a n d o i l p a e s a g g i o e l a c u r a d e l v e r d e i n u n v e r o e p r o p r i o i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o p e r g l i s v i l u p p a t o r i . L e p o l i t i c h e n a z i o n a l i , c o m e l a V i s i o n 2 0 3 0 d e l l ’ A r a b i a S a u d i t a e q u e l l a d e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i , p o n g o n o i n f a t t i i l v e r d e a l c e n t r o d e l l e s t r a t e g i e d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . L a S a u d i G r e e n I n i t i a t i v e , a d e s e m p i o , p r e v e d e l a p i a n t u m a z i o n e d i 1 0 m i l i a r d i d i a l b e r i e i l r e c u p e r o d i o l t r e 7 4 m i l i o n i d i e t t a r i d i t e r r e n o : u n o s f o r z o c h e m i r a a r i p r i s t i n a r e l e f u n z i o n i e c o l o g i c h e v i t a l i , m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ' a r i a , l i m i t a r e l e t e m p e s t e d i s a b b i a , r i d u r r e d e l l e i s o l e d i c a l o r e , m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e a c q u e p i o v a n e e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e . D a l 2 0 2 1 , i n A r a b i a S a u d i t a s o n o g i à s t a t i p i a n t u m a t i o l t r e 1 0 0 m i l i o n i d i a l b e r i e a r b u s t i , c h e h a n n o r i s a n a t o 1 2 0 . 0 0 0 e t t a r i d i t e r r i t o r i o . C i t t à c o m e D u b a i e R i y a d h s t a n n o g u i d a n d o q u e s t a t r a n s i z i o n e c o n p r o g e t t i a m b i z i o s i : G r e e n R i y a d h , c h e m i r a a p i a n t a r e 7 , 5 m i l i o n i d i a l b e r i e a b b a s s a r e l a t e m p e r a t u r a d e l l a c i t t à d i 2 , 2 ° C , e i l D u b a i 2 0 4 0 U r b a n M a s t e r p l a n , c h e p o n e p a r c h i e s p a z i a p e r t i a l c u o r e d e g l i s v i l u p p i u r b a n i . P a r a l l e l a m e n t e , c r e s c e a n c h e l a d o m a n d a d i p r o d o t t i p e r i l g i a r d i n a g g i o , c o n u n a u m e n t o m e d i o d e l l e v e n d i t e d e l 7 % a n n u o , t r a i n a t o d a i n u o v i p r o g r a m m i r e s i d e n z i a l i .