B o l o g n a , 1 4 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - S i è a p e r t a q u e s t a m a t t i n a a B o l o g n a l a 2 2 ª e d i z i o n e d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A D M , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a P r i v a t e L a b e l . L ’ e v e n t o i n a u g u r a l ’ a n n o d e l R e t a i l e r i u n i s c e i n d u s t r i a , D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a O r g a n i z z a t a e f i l i e r a i n u n c o n t e s t o o r i e n t a t o a l b u s i n e s s , a l c o n f r o n t o s t r a t e g i c o e a l l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e . I n u m e r i d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 6 - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - c o n f e r m a n o u n a c r e s c i t a s o s t e n u t a : 1 0 p a d i g l i o n i ( + 1 9 % d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a ) , 2 8 I n s e g n e d e l l a D M O c o n s t a n d , 1 . 5 4 0 e s p o s i t o r i e 2 5 . 0 0 0 v i s i t a t o r i a t t e s i , c o n o l t r e 5 . 0 0 0 b u y e r p r o f i l a t i d a E u r o p a , M e d i o O r i e n t e , N o r d A f r i c a , N o r d A m e r i c a , L a t a m e A s i a . U n a d i m e n s i o n e c h e r a f f o r z a i l p o s i z i o n a m e n t o d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A D M c o m e m a n i f e s t a z i o n e u n i c a n e l p a n o r a m a f i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e , l a s o l a i n c u i i R e t a i l e r s o n o a n c h e e s p o s i t o r i e a t t o r i c e n t r a l i d e l d i a l o g o c o n l ’ i n d u s t r i a . A f a r e g l i o n o r i d i c a s a G i a n p i e r o C a l z o l a r i , P r e s i d e n t e d i B o l o g n a F i e r e , e M a u r o L u s e t t i , P r e s i d e n t e d i A d m , c h e h a n n o r i b a d i t o i l v a l o r e d i u n a p a r t n e r s h i p u l t e r i o r m e n t e c o n s o l i d a t a i n q u e s t a e d i z i o n e , c o m e e v i d e n z i a i l n o m e s t e s s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , d o v e s o n o p r e s e n t i i n o m i d i e n t r a m b i g l i o r g a n i z z a t o r i . " M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m , p e r n o i , è u n a f i e r a s p e c i a l e : c r e s c e a n n o d o p o a n n o s u t u t t i g l i i n d i c a t o r i – s u p e r f i c i e , e s p o s i t o r i , v i s i t a t o r i e p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e – e h a r a g g i u n t o u n a d i m e n s i o n e c h e l a c o l l o c a t r a l e m a n i f e s t a z i o n i d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o e u r o p e o " , s o t t o l i n e a C a l z o l a r i . " I l s u o f o r m a t u n i c o , c h e v e d e i R e t a i l e r p r o t a g o n i s t i c o m e e s p o s i t o r i , a t t r a e u n i n t e r e s s e c r e s c e n t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e n e f a u n a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ' i n t e r o s e t t o r e " . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 s i s v o l g e i n u n m o m e n t o s i m b o l i c o p e r l a c u l t u r a a l i m e n t a r e i t a l i a n a . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a , l a c u c i n a i t a l i a n a h a o t t e n u t o d a l l ’ U n e s c o i l r i c o n o s c i m e n t o d i P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e d e l l ’ U m a n i t à . I n q u e s t o c o n t e s t o , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , M i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e , a l c o n v e g n o i n a u g u r a l e d e l l a f i e r a h a s o t t o l i n e a t o : " I l s i s t e m a f i e r i s t i c o è u n o s t r u m e n t o s t r a o r d i n a r i o p e r e s p o r r e l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e e r a p p r e s e n t a u n m o t o r e p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e l ' o c c u p a z i o n e . L a d i s t r i b u z i o n e è l ' e l e m e n t o c h e p e r m e t t e d i r i p a r t i r e i l v a l o r e l u n g o l ' i n t e r a f i l i e r a , g a r a n t e n d o u n a m i g l i o r e r e m u n e r a z i o n e a i p r o d u t t o r i p r i m a r i e r a f f o r z a n d o l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e n a z i o n a l e " . A c o n f e r m a d e l l a c r e s c e n t e p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a r a s s e g n a l ' I n t e r n a t i o n a l B u y e r s P r o g r a m r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A g e n z i a I c e p o r t a a B o l o g n a b u y e r s e l e z i o n a t i d a E u r o p a , M e d i o O r i e n t e , N o r d A f r i c a , N o r d A m e r i c a , L a t a m e A s i a . C o m e s o t t o l i n e a M a t t e o Z o p p a s , P r e s i d e n t e d i A g e n z i a I c e , i n t e r v e n u t o n e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e , " i l n o s t r o c o n t r i b u t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e s i r i n n o v a e s i r a f f o r z a a n n o d o p o a n n o , r e n d e n d o M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A D M u n a p i a t t a f o r m a s e m p r e p i ù e f f i c a c e p e r l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e i t a l i a n o . L a m a n i f e s t a z i o n e è o g g i u n p u n t o d i i n c o n t r o s t r a t e g i c o t r a i m p r e s e e b u y e r q u a l i f i c a t i , c a p a c e d i t r a d u r r e l ’ i n t e r e s s e p e r i l M a d e i n I t a l y i n o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i b u s i n e s s , a n c h e i n u n c o n t e s t o g l o b a l e c o m p l e s s o " . L a r a s s e g n a i n t e g r a i n u n u n i c o f o r m a t a r e e e s p o s i t i v e e c o n t e n u t i d i a p p r o f o n d i m e n t o c h e c o p r o n o l ’ i n t e r o u n i v e r s o d e l l a m a r c a c o m m e r c i a l e : F o o d , F r e s c o , N o n F o o d , p a c k a g i n g , s e r v i z i e s o l u z i o n i p e r l a f i l i e r a . U n e c o s i s t e m a c o m p l e t o , c h e c o n n e t t e o g n i a n e l l o d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e e r a f f o r z a i l r u o l o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e c i s i o n a l e p e r l a D m o i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e . " L a M d d è d i v e n t a t a i l l a b o r a t o r i o d e l l ' i n n o v a z i o n e d e l l a D m o e i c o n s u m a t o r i l a s c e l g o n o s e m p r e d i p i ù p e r q u a l i t à e f i d u c i a , n o n p i ù s o l o p e r c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a " , d i c h i a r a R o s s a n o B o z z i , D i r e t t o r e B u s i n e s s U n i t d i B o l o g n a F i e r e . " L a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A D M c e r t i f i c a l ' u n i c i t à d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l s e t t o r e P r i v a t e L a b e l a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e c o m e p i a t t a f o r m a s t r a t e g i c a d o v e s i d e f i n i s c e i l f u t u r o d e l l a d i s t r i b u z i o n e e u r o p e a " . L ' e d i z i o n e 2 0 2 6 r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e g l i a s s e t d i s t i n t i v i c h e r e n d o n o M a r c a u n u n i c u m n e l p a n o r a m a f i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e : M a r c a F r e s h r a d d o p p i a l a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a e a r r i v a a o l t r e 8 0 e s p o s i t o r i , c o n f e r m a n d o l ' e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l f r e s c o c o m e b e n c h m a r k e u r o p e o ; M a r c a T e c h p r e s i d i a l ' i n t e r a f i l i e r a u p s t r e a m , d a l p a c k a g i n g a l l a l o g i s t i c a , p o s i z i o n a t a q u e s t ' a n n o i n s i n e r g i a c o n M a r c a F r e s h n e l p a d i g l i o n e 1 9 ; M a r c a T r e n d , l a n u o v a a r e a d e d i c a t a a l l ' i n n o v a z i o n e , o s p i t a i f i n a l i s t i d e i M a r c a A w a r d s : B e s t I n n o v a t i o n P r o d u c t p e r l e m i g l i o r i i n n o v a z i o n i d i p r o d o t t o e B e s t C o p a c k e r P r o f i l e p e r l ' e c c e l l e n z a d e i p a r t n e r p r o d u t t i v i . " M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A D M 2 0 2 6 n o n è s o l o u n a f i e r a : è i l m o m e n t o d e c i s i o n a l e d e l l a D M O i t a l i a n a e l ' u n i c o e c o s i s t e m a c a p a c e d i c o n n e t t e r e l ' i n t e r a f i l i e r a d e l l a M D D " , c o n c l u d e A n t o n e l l a M a i e t t a , E x h i b i t i o n M a n a g e r d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . " L ’ a p p u n t a m e n t o i n a u g u r a l ' a n n o d e l l a m a r c a c o m m e r c i a l e : è q u i c h e s i a n t i c i p a n o i t r e n d , s i d e f i n i s c o n o l e s t r a t e g i e e s i c o s t r u i s c o n o l e r e l a z i o n i c h e g u i d e r a n n o i l m e r c a t o n e i d o d i c i m e s i a v e n i r e " .