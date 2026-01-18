R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l 1 8 g e n n a i o d e l 1 9 1 9 D o n L u i g i S t u r z o f o n d a v a i l P a r t i t o p o p o l a r e i t a l i a n o . L a s u a l e z i o n e è a n c o r a u t i l e i n t e m p i c o m p l e s s i c o m e q u e l l i a t t u a l i , i n c u i l ’ o r i e n t a m e n t o v a l o r i a l e è n e c e s s a r i o p e r l e g g e r e e a f f r o n t a r e i c a m b i a m e n t i . L a p o l i t i c a i n t e s a c o m e i m p e g n o a f a v o r e d e l l a c o m u n i t à , i l c o n c e t t o d i ‘ p o p o l o ’ c o m e i n s i e m e a r t i c o l a t o e p l u r a l e d i p e r s o n e c o n i l o r o b i s o g n i e l e l o r o a s p e t t a t i v e , l a c e n t r a l i t à s o c i a l e d e l l a v o r o e d e l l ’ i m p r e s a , l a l i b e r t à c o n n e s s a a l l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ i n d i v i d u o s o n o d e i p i l a s t r i i d e a l i c h e i s p i r a n o , d a s e m p r e , F o r z a I t a l i a ” . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F o r z a I t a l i a F r a n c e s c o B a t t i s t o n i . “ S i l v i o B e r l u s c o n i v o l l e c o m m e m o r a r e D o n S t u r z o c o n u n a t a r g a a l l ’ i n g r e s s o d e l l a s e d e d e l p a r t i t o , n e l 2 0 0 5 . O g g i , l a f i g u r a d e l f o n d a t o r e d e l P a r t i t o p o p o l a r e è s t a t a i n s e r i t a n e l n o s t r o P a n t h e o n , s u i n i z i a t i v a d i A n t o n i o T a j a n i . S i t r a t t a d i u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o s o l i d o c h e c o n t r i b u i s c e a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a n o s t r a i d e n t i t à ” .