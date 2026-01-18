Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Il 18 gennaio del 1919 Don Luigi Sturzo fondava il Partito popolare italiano. La sua lezione è ancora utile in tempi complessi come quelli attuali, in cui lorientamento valoriale è necessario per leggere e affrontare i cambiamenti. La politica intesa come impegno a favore della comunità, il concetto di popolo come insieme articolato e plurale di persone con i loro bisogni e le loro aspettative, la centralità sociale del lavoro e dellimpresa, la libertà connessa alla responsabilità dellindividuo sono dei pilastri ideali che ispirano, da sempre, Forza Italia. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni. Silvio Berlusconi volle commemorare Don Sturzo con una targa allingresso della sede del partito, nel 2005. Oggi, la figura del fondatore del Partito popolare è stata inserita nel nostro Pantheon, su iniziativa di Antonio Tajani. Si tratta di un punto di riferimento solido che contribuisce al rafforzamento della nostra identità.