M i l a n o , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C h i a r a è s t a t a a s s o l t a . I o h o s e m p r e p e n s a t o c h e f o s s e i n n o c e n t e e q u e s t o è s t a t o a c c l a r a t o i n T r i b u n a l e " . L o a f f e r m a G i u s e p p e I a n n a c c o n e , d i f e n s o r e d e l l ' i n f l u e n c e r a s s o l t a a M i l a n o d a l l ' a c c u s a d i t r u f f a a g g r a v a t a . " C h i a r a i o l ' h o a m m i r a t a i n q u e s t i d u e a n n i , p e r c h é è s t a t a u n a c i t t a d i n a m o d e l l o , p o t r e b b e e s s e r e d i e s e m p i o a t u t t i p e r i l r i s p e t t o c h e h a p o r t a t o p r i m a a l l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e a l l ' A g c o m e p o i a l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a e q u e s t o è s t a t o r i p a g a t o c o n l a g i u s t i z i a c h e è s t a t a d a t a o g g i " , a g g i u n g e i l l e g a l e c h e i n s i e m e a l c o l l e g a M a r c e l l o B a n a h a d i f e s o l ' i m p r e n d i t r i c e d i g i t a l e . " S e t u t t i i c i t t a d i n i s i c o m p o r t a s s e r o c o m e C h i a r a s a r e b b e u n a g r a n b e l l a c o s a , i l r i s p e t t o c h e h a p o r t a t o n e i c o n f r o n t i d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a è d i e s e m p i o a t u t t i p e r c h é i n q u e s t o P a e s e l a g i u s t i z i a c ' è " , c o n c l u d e I a n n a c c o n e .