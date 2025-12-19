M i l a n o , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C h i a r a è i n n o c e n t e d a q u a l u n q u e p u n t o d i v i s t a s i g u a r d i a q u e s t a v i c e n d a " . S o n o l e p a r o l e c h e i d i f e n s o r i d i C h i a r a F e r r a g n i , g l i a v v o c a t i M a r c e l l o B a n a e G i u s e p p e I a n n a c c o n e p r o n u n c i a n o n e l p r o c e s s o a b b r e v i a t o ( a p o r t e c h i u s e ) c h e v e d e l ' n f l u e n c e r i n d a g a t a p e r t r u f f a a g g r a v a t a ( d a l l ' u s o d e l m e z z o i n f o r m a t i c o ) i n r e l a z i o n e a l l e o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i ' P a n d o r o B a l o c c o P i n k C h r i s t m a s ' ( N a t a l e 2 0 2 2 ) e ' U o v a d i P a s q u a C h i a r a F e r r a g n i - s o s t e n i a m o i B a m b i n i d e l l e F a t e ' ( P a s q u a 2 0 2 1 e 2 0 2 2 ) ' . D a v a n t i a l g i u d i c e d i M i l a n o I l i o M a n n u c c i P a c i n i , i d i f e n s o r i s p i e g a n o c h e " n o n c ' è r e a t o " , d u n q u e n e s s u n a t r u f f a , e c h e C h i a r a F e r r a g n i v a a s s o l t a " p e r m o l t e p l i c i r a g i o n i " . P e r c i r c a q u a t t r o o r e , i l e g a l i s o s t e n g o n o l e r a g i o n i d e l l ' i m p r e n d i t r i c e d i g i t a l e c h e h a a g i t o i n " b u o n a f e d e " - r i p e t e n d o u n c o n c e t t o c h e l a s t e s s a i m p u t a t a h a e s p r e s s o n e l l a s c o r s a u d i e n z a - e c h e h a g i à r i s a r c i t o p e r l ' e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e s o s t e n e n d o q u i n d i i l n e b i s i n i d e m , c i o è i l p r i n c i p i o g i u r i d i c o c h e v i e t a d i e s s e r e p u n i t i d u e v o l t e p e r l o s t e s s o f a t t o .