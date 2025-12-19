( A d n k r o n o s ) - N e l l ' i n t e r v e n t o , g l i a v v o c a t i h a n n o r i c o s t r u i t o i c o n t r a t t i d i e t r o l e d u e i n i z i a t i v e b e n e f i c h e , h a n n o r i p e t u t o i c o n c e t t i e s p r e s s i d a C h i a r a F e r r a g n i n e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e i n a u l a l o s c o r s o 2 5 n o v e m b r e - " T u t t o q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o l o a b b i a m o f a t t o i n b u o n a f e d e , n e s s u n o d i n o i h a l u c r a t o " - e h a n n o s o t t o l i n e a t o l ' a s s e n z a d i r e a t i e d u n q u e c h e l ' i n f l u e n c e r v a a s s o l t a . D o p o g l i i n t e r v e n t i d e l l e d i f e s e d e g l i a l t r i d u e i n d a g a t i - l ' e x b r a c c i o d e s t r o F a b i o M a r i a D a m a t o e i l p r e s i d e n t e d e l c d a d i C e r e a l i t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i l l o - l a p r o s s i m a u d i e n z a è f i s s a t a p e r i l 1 4 g e n n a i o 2 0 2 6 q u a n d o è a t t e s a , s a l v o s o r p r e s e , l a s e n t e n z a .