M i l a n o , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a C a s a d e l C o n s u m a t o r e h a i n t e s o a f f r o n t a r e q u e s t a d i f f i c i l e b a t t a g l i a n e l l ’ i n t e r e s s e e s c l u s i v o d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i c o n s u m a t o r i e s c l u s i d a q u a l s i a s i f o r m u l a d i a c c o r d o " . L o a f f e r m a A n i e l l o C h i a n e s e , l e g a l e d e l l ' a s s o c i a z i o n e c h e è r i m a s t a c o m e p a r t e c i v i l e n e l p r o c e s s o p e r t r u f f a a g g r a v a t a c h e h a v i s t o p r o s c i o l t a l ' i m p r e n d i t r i c e d i g i t a l e . " P u r t r o p p o i l m a n c a t o r i c o n o s c i m e n t o d e l l ’ a g g r a v a n t e h a d e t e r m i n a t o i l n o n l u o g o a p r o c e d e r e p e r g l i i m p u t a t i , a v e n d o i p o c h i c o n s u m a t o r i i n p o s s e s s o d i t i t o l i d i a c q u i s t o t r o v a t o a c c o r d o t r a n s a t t i v o " c o n c l u d e l ' a v v o c a t o . I l r e a t o s i è q u i n d i e s t i n t o .