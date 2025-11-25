R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S a p e v a t e c h e n e l m o n d o c i s o n o a n c o r a 1 0 m i l i o n i d i g r a v i d a n z e n o n d e s i d e r a t e , l e c u i c o m p l i c a n z e s o n o l a c a u s a p r i n c i p a l e d e l l a m o r t e d e l l e r a g a z z e t r a i 1 5 e 1 9 a n n i ? S a p e v a t e c h e l a v i o l e n z a m a s c h i l e è l a p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e p e r d o n n e e r a g a z z e t r a i 1 6 e i 4 4 a n n i i n E u r o p a ? L a s v o l t a n o r m a t i v a c h e i l P a r l a m e n t o o g g i c o m p i e c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d i q u e s t o D d l è p e r c i ò d e c i s i v a : i n s c r i v e n e l d i r i t t o p e n a l e i l d e l i t t o d i f e m m i n i c i d i o , n o n c o m e a g g r a v a n t e , m a c o m e f a t t i s p e c i e a u t o n o m a , p e r p u n i r e s p e c i f i c a m e n t e l ’ a s s a s s i n i o d i u n a d o n n a c o m m e s s o p e r c h é s i s o t t r a e a l d o m i n i o d i c h i p r e t e n d e d i a v e r e s u d i l e i p e r f i n o i l d i r i t t o d i v i t a e d i m o r t e . I l m o v e n t e l e g a t o a l l ’ e s s e r e d o n n a i n r e l a z i o n e t o s s i c a c o n u n u o m o è u n e l e m e n t o c o s t i t u t i v o , n o n u n a c i r c o s t a n z a g e n e r i c a " . C o s ì l a c a p o g r u p p o d i A v s a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l D d l s u l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o . " A b b i a m o s e n z ’ a l t r o a s c o l t a t o c o n a t t e n z i o n e - p r o s e g u e - l e c r i t i c h e a v a n z a t e n e l c o r s o d e l l e a u d i z i o n i e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o e t e n u t o p r e s e n t i l e c r i t i c i t à s o l l e v a t e : i l r i s c h i o d i a b u s o d e l d i r i t t o p e n a l e , i p o s s i b i l i p r o f i l i d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à , l a n u o v a f a t t i s p e c i e , s i d i c e , s a r e b b e v a g a e d i f f i c i l e d a p r o v a r e , i l p r o b l e m a d i s o v r a c c a r i c o d e l l a g i u s t i z i a , a u m e n t o d e l l e d i f f i c o l t à d i o r d i n e o r g a n i z z a t i v o e a l t r e a n c o r a . M a v o g l i o c i t a r e s o l a m e n t e l a m a g i s t r a t a P a o l a D i N i c o l a T r a v a g l i n i , c o n s i g l i e r a d i C a s s a z i o n e , i n t e r v e n u t a n e l c o r s o d e l l e a u d i z i o n i : ‘ v i e n e s p e z z a t a l a f a l s a n e u t r a l i t à d e l d i r i t t o p e n a l e , v i e n e i n d i c a t a , i n t e r m i n i c h i a r i , l a s t r u t t u r a c u l t u r a l e e d i s c r i m i n a t o r i a i n c u i s i s v i l u p p a l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e ’ , p e r c h é , h a s p i e g a t o , ‘ I l f e m m i n i c i d i o n o n è l ’ u c c i s i o n e d i u n a d o n n a , - s p i e g a - m a c o s t i t u i s c e l ’ a p i c e d i u n a r e l a z i o n e d i p o t e r e s t r u t t u r a l m e n t e d i s c r i m i n a t o r i a c h e t e r m i n a c o n l a s u a d e f i n i t i v a s o p p r e s s i o n e ’ . M o l t o c o n v i n c e n t e , c o n d i v i s i b i l e , s e c o n d o n o i " . " U n v o t o p o s i t i v o q u e l l o d i A v s a q u e s t a n o r m a , d u n q u e , m a c h i e d i a m o , p e r g a r a n t i r e l a c a p a c i t à d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o d i a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e , l a r a p i d i t à d e g l i i n t e r v e n t i e d e i t e m p i , l a p r e s a i n c a r i c o e i l s o s t e g n o d e l l e v i t t i m e e u n a e f f i c a c e p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a , c h e i l g o v e r n o f i n a n z i a d e g u a t a m e n t e l a l e g g e . C h i e d i a m o i n o l t r e c h e i l G o v e r n o s i i m p e g n i a l S e n a t o p e r c h é v e n g a r i s p e t t a t o l ’ a c c o r d o d i a p p r o v a r e o g g i i l d d l s u l c o n s e n s o g i à a p p r o v a t o a l l a C a m e r a p o c h i g i o r n i f a , a c c o r d o d i c u i l a s t e s s a M e l o n i s i e r a d i c h i a r a t a g a r a n t e " , c o n c l u d e .