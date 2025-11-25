R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o v v e d i m e n t o c h e o g g i a p p r o v i a m o n o n r a p p r e s e n t a s o l o u n a g g i o r n a m e n t o n o r m a t i v o , m a u n a s c e l t a d i c i v i l t à . L a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e n o n è u n a q u e s t i o n e p r i v a t a : è u n c r i m i n e c o n r a d i c i p r o f o n d e n e i r a p p o r t i d i p o t e r e , n e g l i s t e r e o t i p i , n e l l a c u l t u r a d e l p o s s e s s o . P e r q u e s t o s e r v e u n a r i s p o s t a f o r t e , c h i a r a , e s p l i c i t a ” . C o s ì C a t i a P o l i d o r i , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e c o o r d i n a t r i c e n a z i o n a l e d i A z z u r r o D o n n a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a i n d i c h i a r a z i o n e f i n a l e d i v o t o s u l d i s e g n o d i l e g g e c h e i n t r o d u c e i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o . “ C o n l ' i n t r o d u z i o n e d e l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o - p r o s e g u e - l ' u c c i s i o n e d i u n a d o n n a i n q u a n t o d o n n a v i e n e f i n a l m e n t e r i c o n o s c i u t a p e r l a s u a s p e c i f i c i t à . U n p a s s o a v a n t i d e c i s i v o , s i m b o l i c o e g i u r i d i c o , c h e e l i m i n a a m b i g u i t à i n t e r p r e t a t i v e e c o n s e n t e u n a r a c c o l t a d a t i p i ù a c c u r a t a . D a r e u n n o m e a l f e n o m e n o è i l p r i m o p a s s o p e r c o m b a t t e r l o e f f i c a c e m e n t e . L ' u n a n i m i t à c o n c u i i l t e s t o è s t a t o a p p r o v a t o r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e s e g n a l e p o l i t i c o : q u a n d o s o n o i n g i o c o d i r i t t i e d i g n i t à , i l P a r l a m e n t o s a e s s e r e u n i t o ” . “ S o n o p r e v i s t e a n c h e m i s u r e d i p r o t e z i o n e f o n d a m e n t a l i : l i m i t a z i o n i a i b e n e f i c i p e r i c o l p e v o l i d i r e a t i d e l C o d i c e R o s s o , m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l e v i t t i m e , i n f o r m a z i o n i p u n t u a l i a i f a m i l i a r i i n c a s o d i s c a r c e r a z i o n e d e l r e o . S i t r a t t a d i s t r u m e n t i c o n c r e t i a t u t e l a d i c h i è p i ù e s p o s t o a l l a v i o l e n z a . C o n q u e s t a l e g g e l o S t a t o a f f e r m a u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e : o g n i d o n n a h a d i r i t t o a v i v e r e l i b e r a d a l l a p a u r a . N o n s a r à p i ù t o l l e r a t a a l c u n a a m b i g u i t à , a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e . L a l i b e r t à n o n s i c o n t r o l l a , l ' a m o r e n o n p u ò e s s e r e u n a l i b i . F o r z a I t a l i a , c o e r e n t e c o n l a s u a s t o r i a e c o n i l s u o i m p e g n o p e r i d i r i t t i e l e p a r i o p p o r t u n i t à , h a s o s t e n u t o e s o s t i e n e c o n c o n v i n z i o n e q u e s t a b a t t a g l i a ” , c o n c l u d e .