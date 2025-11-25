R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D a r e m o u n v o t o f a v o r e v o l e a q u e s t o p r o v v e d i m e n t o e a p p r e z z i a m o i l l a v o r o f a t t o d u r a n t e l ’ e s a m e a l S e n a t o d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e p e r t r o v a r e c o n v e r g e n z e e m i g l i o r a r e u n t e s t o c h e n e l l a s u a s t e s u r a i n i z i a l e a v e v a d e l l e f o r t i s s i m e c r i t i c i t à . C i v i e n e p e r ò c o m p l i c a t o f a r f i n t a d i n o n a v e r e s e n t i t o i l p a r e r e d e g l i a u d i t i i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a , e s p e r t i , g i u r i s t i , p r o f e s s o r i c h e c i h a n n o d e t t o c h e d e i p i c c o l i v u o t i d i t u t e l a a n c o r a s u s s i s t o n o i n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o . E d è i n q u e l l a d i r e z i o n e c h e v a n n o i n o s t r i e m e n d a m e n t i " . C o s ì i n A u l a V a l e n t i n a D ’ O r s o , d u r a n t e l ’ e s a m e d e l D d l f e m m i n i c i d i o . " N o n p o s s i a m o f a r f i n t a d i n o n a v e r l e t t o l e l o r o m e m o r i e e a n c h e q u e s t o r a m o d e l P a r l a m e n t o h a i l d i r i t t o d i e s p r i m e r s i s u q u e s t i c o r r e t t i v i . P e r c h é s u u n t e m a d e l g e n e r e è n e c e s s a r i o i n t r o d u r r e n o r m e c h e s i a n o i l p i ù c h i a r e p o s s i b i l e e c o r r e t t a m e n t e a p p l i c a b i l i p e r c h é è l a l o r o a p p l i c a z i o n e c h e p u ò s a l v a r e v i t e . P u r t r o p p o n o n a b b i a m o t r o v a t o q u e l c l i m a d i c o l l a b o r a z i o n e c h e c ’ è s t a t o d u r a n t e l ’ e s a m e i n S e n a t o . C h i s s à c h e q u e s t o m o m e n t o d i u l t e r i o r e a p p r o f o n d i m e n t o n o n p o s s a s e r v i r e a l m e n o a u n a c o s a : a f a r r a v v e d e r e i l m i n i s t r o N o r d i o s u l l e s u e i m p r o b a b i l i d i c h i a r a z i o n i s u l l a g e n e t i c a m a s c h i l e e a c o n v i n c e r e l a m i n i s t r a R o c c e l l a c h e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e è u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r i l c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c h e t u t t i a u s p i c h i a m o ” , c o n c l u d e .