R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S e l a m a g g i o r a n z a o g g i è v e n u t a m e n o a l s u o i m p e g n o s u l l a v i o l e n z a , n o i n o n m a n c h e r e m o a l n o s t r o v e r s o l e c i t t a d i n e e i c i t t a d i n i , v e r s o l e v i t t i m e , l e l o r o f a m i g l i e e l e a s s o c i a z i o n i c h e o g n i g i o r n o c o m b a t t o n o l a v i o l e n z a d i g e n e r e . P e r q u e s t o v o t e r e m o a f a v o r e d e l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o ” . C o s ì M a r i a E l e n a B o s c h i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a . " ' D i r e f e m m i n i c i d i o s i g n i f i c a d i r e p e r c h é u n a d o n n a è s t a t a u c c i s a ' . L e p a r o l e d i M i c h e l a M u r g i a - p r o s e g u e - s p i e g a n o m e g l i o d i m o l t e a l t r e c h e c o s a s i a d a v v e r o u n f e m m i n i c i d i o : i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n d i s v a l o r e p r e c i s o , d i u n ’ i n g i u s t i z i a c h e c o l p i s c e l e d o n n e i n q u a n t o d o n n e . I d a t i s o n o i n e q u i v o c a b i l i : m e n t r e g l i o m i c i d i d i m i n u i s c o n o , i f e m m i n i c i d i n o . N e l 9 0 % d e i c a s i , a l l ’ i n t e r n o d i u n r a p p o r t o d i c o p p i a , è l ’ u o m o a u c c i d e r e l a d o n n a . L o d i c o n o l e s t a t i s t i c h e s u l l a v i o l e n z a d o m e s t i c a , s u l l e p e r s e c u z i o n i , s u l l e v i o l e n z e s e s s u a l i . U n ’ a s i m m e t r i a e v i d e n t e c h e n o n p o s s i a m o i g n o r a r e . E l a C o s t i t u z i o n e c i i m p o n e d i r i m u o v e r e l e d i s u g u a g l i a n z e . È n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e . M a s a p p i a m o c h e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n n u o v o r e a t o n o n b a s t a : s e r v o n o p r e v e n z i o n e , e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e , r i s o r s e c e r t e a i c e n t r i a n t i v i o l e n z a , f o r m a z i o n e , u n a s t r a t e g i a n a z i o n a l e c r e d i b i l e , c o m e q u e l l a c h e a v v i a m m o c o n i n o s t r i g o v e r n i . I l l a v o r o d a f a r e è a n c o r a e n o r m e e l a s c u o l a è i l l u o g o i n c u i s i p u ò c o s t r u i r e u n c a m b i a m e n t o d u r a t u r o ” . “ S e r v e u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e i n c u i g l i u o m i n i s i a n o p r o t a g o n i s t i i n s e n s o p o s i t i v o : n o n c o l p e v o l i , m a r e s p o n s a b i l i d e l c a m b i a m e n t o . P e r c h é l a v i o l e n z a n o n è s c r i t t a n e l d n a d e g l i u o m i n i , è f r u t t o d i s c e l t e e d i m o d e l l i c h e p o s s o n o e d e v o n o e s s e r e t r a s f o r m a t i . O g n i v o l t a c h e p i a n g i a m o u n a d o n n a u c c i s a r i s c h i a m o d i s e n t i r c i u n a g o c c i a n e l m a r e . E i n v e c e n o s i a m o u n a g o c c i a c h e s c a v a l a r o c c i a . E q u e s t a s o c i e t à l a p o s s i a m o c a m b i a r e ” , c o n c l u d e .