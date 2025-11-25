R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o v v e d i m e n t o , c h e n o i L e g a s o s t e n i a m o f o r t e m e n t e , r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i p e r l a t u t e l a d e l l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a . L a l e g g e è m o t i v a t a d a t r e r a g i o n i p r i n c i p a l i . R i c o n o s c i m e n t o d e l l a s p e c i f i c i t à d e l r e a t o : l ’ o m i c i d i o d i u n a d o n n a i n q u a n t o t a l e , a d e s e m p i o p e r i l r i f i u t o d i u n r a p p o r t o , h a u n a m a t r i c e d i s c r i m i n a t o r i a e n o n p u ò e s s e r e e q u i p a r a t o a d a l t r i o m i c i d i ; P r e v e n z i o n e : l a n o r m a t i v a c o n s e n t e i n t e r v e n t i p i ù t e m p e s t i v i e d e f f i c a c i ; T u t e l a : r a f f o r z a g l i s t r u m e n t i d i p r o t e z i o n e e a s s i s t e n z a p e r l e v i t t i m e e i l o r o f a m i l i a r i " . C o s ì l a d e p u t a t a v e n e t a d e l l a L e g a I n g r i d B i s a , a n n u n c i a n d o i l v o t o f a v o r e v o l e a l d i s e g n o d i l e g g e . " I n c o n t i n u i t à c o n i l C o d i c e R o s s o , l a l e g g e a m p l i a i l i v e l l i d i r e a t o , g a r a n t e n d o m a g g i o r e p r o t e z i o n e a l l e d o n n e . I l d i r i t t o n o n p u ò r e s t i t u i r e l a v i t a a c h i è s t a t a u c c i s a , m a p u ò s a l v a r e c h i c h i e d e a i u t o o g g i , e d u c a r e a t t r a v e r s o l e r e g o l e e a f f e r m a r e c h e l a l i b e r t à d e l l e d o n n e n o n è m a i n e g o z i a b i l e ” , c o n c l u d e .