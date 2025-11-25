R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E r g a s t o l o p e r c h i u c c i d e u n a d o n n a p e r d i s c r i m i n a z i o n e , o d i o e p r e v a r i c a z i o n e , o v v e r o c o n a t t i d i c o n t r o l l o , p o s s e s s o , d o m i n i o v e r s o l a v i t t i m a i n q u a n t o d o n n a . I n o l t r e i l r e a t o s i d e t e r m i n a a n c h e q u a n d o l ' o m i c i d i o è c o m m e s s o p e r i l r i f i u t o d e l l a v i t t i m a d i i n s t a u r a r e o m a n t e n e r e u n r a p p o r t o a f f e t t i v o o c o m e a t t o d i l i m i t a z i o n e d e l l e s u e l i b e r t à i n d i v i d u a l i . L o p r e v e d e l a n u o v a l e g g e a p p r o v a t a i n v i a d e f i n i t i v a d a l l a C a m e r a c h e i n t r o d u c e n e l l ' o r d i n a m e n t o i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o . I l t e s t o i n t e r v i e n e s u l l a c o n c e s s i o n e d e i b e n e f i c i p e n i t e n z i a r i n e i c o n f r o n t i d e i c o n d a n n a t i p e r i l n u o v o d e l i t t o e p e r a l t r i r e a t i l e g a t i a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e , s u b o r d i n a n d o l a a l l a v a l u t a z i o n e g i u d i z i a l e p o s i t i v a d e i r i s u l t a t i d e l l ’ o s s e r v a z i o n e s c i e n t i f i c a d e l l a p e r s o n a l i t à d e l d e t e n u t o o i n t e r n a t o , c o n d o t t a p e r a l m e n o u n a n n o . I n o l t r e è p r e v i s t o l ’ o b b l i g o d i d a r e i m m e d i a t a c o m u n i c a z i o n e a l l a p e r s o n a o f f e s a d e i p r o v v e d i m e n t i a p p l i c a t i v i d i m i s u r e a l t e r n a t i v e a l l a d e t e n z i o n e e d i a l t r i b e n e f i c i c h e c o m p o r t a n o l ’ u s c i t a d e l c o n d a n n a t o d a l l ’ i s t i t u t o p e n i t e n z i a r i o . A n a l o g a c o m u n i c a z i o n e è p r e s c r i t t a n e i c o n f r o n t i d e i p r o s s i m i c o n g i u n t i d e l l a p e r s o n a o f f e s a d e c e d u t a p e r f e m m i n i c i d i o o d i o m i c i d i o a g g r a v a t o . P r e v i s t a p o i u n a r i d u z i o n e d e l l a d u r a t a m a s s i m a d e i p e r m e s s i p r e m i o c o n c e s s i a i m i n o r i d i e t à c o n d a n n a t i p e r i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o . L a l e g g e e s t e n d e l ’ a m m i s s i o n e a l p a t r o c i n i o a s p e s e d e l l o S t a t o a n c h e i n d e r o g a a i l i m i t i d i r e d d i t o p e r l e p e r s o n e o f f e s e d a i r e a t i d i t e n t a t o o m i c i d i o a g g r a v a t o e d i t e n t a t o f e m m i n i c i d i o e p r e v e d e m o d i f i c h e a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e p e r a s s i c u r a r e u n a p i ù p i e n a t u t e l a a g l i o r f a n i d i f e m m i n i c i d i o . P r e v i s t o i n o l t r e c h e l e v i t t i m e d i v i o l e n z a c h e h a n n o c o m p i u t o q u a t t o r d i c i a n n i p o s s a n o a c c e d e r e a i c e n t r i a n t i v i o l e n z a s e n z a l a n e c e s s a r i a p r e v e n t i v a a u t o r i z z a z i o n e d e i g e n i t o r i o d e g l i e s e r c e n t i l a r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l e p e r r i c e v e r e i n f o r m a z i o n i e o r i e n t a m e n t o . P e r p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e a g g r e s s i o n i d i t i p o s e s s u a l e v i e n e c o n t e m p l a t a l a p r o m o z i o n e d i c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e d i i n i z i a t i v e f o r m a t i v e e d i d a t t i c h e s u l l a p e r i c o l o s i t à d e l l ' u t i l i z z o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i , p s i c o t r o p e o c o m u n q u e a t t e a d a l t e r a r e l a c o s c i e n z a , i s t i t u e n d o a n c h e p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e u n t a v o l o t e c n i c o p e r m a n e n t e p e r p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o d e l l a v i o l e n z a s e s s u a l e a t t r a v e r s o l ’ u s o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i . V e n g o n o p o i p o t e n z i a t e l e i n i z i a t i v e f o r m a t i v e , p e r i m a g i s t r a t i e i n a m b i t o s a n i t a r i o , i n m a t e r i a d i v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e e v i o l e n z a d o m e s t i c a . I n f i n e o g n i a n n o i l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a p r e s e n t e r à u n a r e l a z i o n e a l P a r l a m e n t o s u l l o s t a t o d i a p p l i c a z i o n e d e l l a n u o v a l e g g e .