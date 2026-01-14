R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a n d e d o l o r e m i u n i s c o a l c o r d o g l i o d i t u t t i p e r l a s c o m p a r s a d i V a l e r i a F e d e l i . N e g l i a n n i i n P a r l a m e n t o h o a v u t o m o d o d i c o n o s c e r l a n o n s o l o c o m e c o l l e g a , m a a n c h e c o m e a m i c a , e d i a p p r e z z a r n e i l m o d o d i v i v e r e l e i s t i t u z i o n i : s e m p r e c o n i l s o r r i s o , c o n e l e g a n z a , c o n r i s p e t t o , a n c h e d a p o s i z i o n i p o l i t i c h e d i v e r s e d a l l e m i e . È s t a t a u n a d o n n a d e t e r m i n a t a e s c h i e t t a , c h e h a d i f e s o c o n c o n v i n z i o n e l e p r o p r i e i d e e e c h e h a d e d i c a t o u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l s u o p e r c o r s o p o l i t i c o a l l a b a t t a g l i a p e r l a p a r i t à d i g e n e r e e p e r i d i r i t t i d e l l e d o n n e . L a s u a m a n c a n z a s i f a r à s e n t i r e . A i s u o i f a m i l i a r i e a t u t t i i s u o i c a r i v a i l m i o p e n s i e r o e l a m i a a f f e t t u o s a v i c i n a n z a ” . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i .