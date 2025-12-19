R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' s t a t o a p p r o v a t o n e l l ' U n i o n e e u r o p e a a n i f r o l u m a b p e r l ' a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a ( S c ) , t r a m i t e p e n n a p r e - r i e m p i t a , p e r i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i a d u l t i c o n l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o ( L e s ) i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a s e g u e i l p a r e r e p o s i t i v o d a p a r t e d e l C o m i t a t o p e r i m e d i c i n a l i p e r u s o u m a n o ( C h m p ) d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e l f a r m a c o ( E m a ) e d è b a s a t a s u i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i f a s e I I I T u l i p - S c . N e l l o s t u d i o - i n f o r m a A s t r a Z e n e c a i n u n a n o t a - l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i a n i f r o l u m a b S c h a p o r t a t o a u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a , r i s p e t t o a l p l a c e b o , n e i p a z i e n t i c o n l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o a t t i v o , a u t o a n t i c o r p i - p o s i t i v o , i n f o r m a d a m o d e r a t a a g r a v e n o n o s t a n t e l a t e r a p i a s t a n d a r d . I l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o è u n a p a t o l o g i a a u t o i m m u n e d e b i l i t a n t e c h e c o l p i s c e p i ù d i 3 , 4 m i l i o n i d i p e r s o n e a l i v e l l o g l o b a l e . C o l p i s c e p r i n c i p a l m e n t e l e d o n n e e p u ò c a u s a r e d o l o r e , r a s h c u t a n e i , a f f a t i c a m e n t o , t u m e f a z i o n e a l l e a r t i c o l a z i o n i e f e b b r e . I n E u r o p a l e p e r s o n e c o n L e s p r e s e n t a n o u n r i s c h i o d i m o r t e d a 2 a 3 v o l t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e . S e b b e n e i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i s i a n o s p e s s o u t i l i z z a t i p e r a l l e v i a r e i s i n t o m i d e l L e s , s o n o a s s o c i a t i a e v e n t i a v v e r s i e n o n m i r a n o a i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d e l l a m a l a t t i a . " L ' a p p r o v a z i o n e e u r o p e a d i a n i f r o l u m a b p e r l ' a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e t r a m i t e p e n n a p r e - r i e m p i t a r a p p r e s e n t a u n a n o t i z i a e s t r e m a m e n t e r i l e v a n t e p e r l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n i l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o - a f f e r m a T h o m a s D ö r n e r , r e u m a t o l o g o , p r o f e s s o r e d i R e u m a t o l o g i a e d E m o s t a s i o l o g i a p r e s s o l o C h a r i t é U n i v e r s i t y H o s p i t a l d i B e r l i n o , G e r m a n i a e i n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o T u l i p - S c - I c l i n i c i h a n n o o r a l a p o s s i b i l i t à d i r a g g i u n g e r e u n n u m e r o p i ù a m p i o d i p a z i e n t i c o n q u e s t o m e d i c i n a l e , c h e h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a e i l r i s c h i o d i d a n n o d ' o r g a n o " . I l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o " è s t a t o s t o r i c a m e n t e s o t t o v a l u t a t o - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - m a c o n r a c c o m a n d a z i o n i t e r a p e u t i c h e c h e p u n t a n o a l l a r e m i s s i o n e d i m a l a t t i a , u n i m p i e g o p i ù p r e c o c e d e i b i o l o g i c i e u n a m i n o r e d i p e n d e n z a d a i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i , s t i a m o o s s e r v a n d o p r o g r e s s i c o n c r e t i v e r s o s t a n d a r d d i c u r a p i ù e l e v a t i " . A g g i u n g e J e a n e t t e A n d e r s e n , C h a i r o f L u p u s E u r o p : " I l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o è u n a m a l a t t i a f o r t e m e n t e d e b i l i t a n t e c h e c o l p i s c e p r i n c i p a l m e n t e l e g i o v a n i d o n n e e d è a s s o c i a t a a u n a s i n t o m a t o l o g i a c h e c o m p r o m e t t e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à d i v i t a . A n i f r o l u m a b h a r a p p r e s e n t a t o u n ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a m o l t o a t t e s a n e l t r a t t a m e n t o d e l L e s e l a p o s s i b i l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e a d o m i c i l i o g a r a n t i s c e o r a a i p a z i e n t i u n ' o p z i o n e p i ù f l e s s i b i l e e p r a t i c a " . " S i a m o i m p e g n a t i a m i g l i o r a r e i l t r a t t a m e n t o d e l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o e , d a l m o m e n t o d e l s u o l a n c i o , a n i f r o l u m a b s o m m i n i s t r a t o t r a m i t e i n f u s i o n e e n d o v e n o s a h a m i g l i o r a t o g l i o u t c o m e d i m a l a t t i a p e r d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t a p a t o l o g i a - d i c h i a r a R u u d D o b b e r , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , B i o P h a r m a c e u t i c a l s B u s i n e s s U n i t , A s t r a Z e n e c a - C i r c a i l 7 0 % d e i p a z i e n t i c o n L e s i n t r a t t a m e n t o c o n u n f a r m a c o b i o l o g i c o u t i l i z z a u n ' o p z i o n e d i a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a , p e r t a l e m o t i v o q u e s t a a p p r o v a z i o n e c o n s e n t i r à d i p o r t a r e a i p a z i e n t i i b e n e f i c i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i d i a n i f r o l u m a b , a m p l i a n d o a l c o n t e m p o l a p o s s i b i l i t à d i s c e l t a d e l p a z i e n t e i n m e r i t o a m o d a l i t à e l u o g o i n c u i r i c e v e r e i l t r a t t a m e n t o " . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i a n i f r o l u m a b o s s e r v a t o n e l l ' i n t e r i m a n a l y s i s d e l l o s t u d i o T u l i p - S c - r i p o r t a l a n o t a - è r i s u l t a t o c o e r e n t e c o n i l p r o f i l o c l i n i c o g i à n o t o d e l f a r m a c o s o m m i n i s t r a t o t r a m i t e i n f u s i o n e e n d o v e n o s a . I r i s u l t a t i a d i n t e r i m d e l l o s t u d i o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i d u r a n t e i l C o n g r e s s o d e l l ' A m e r i c a n C o l l e g e o f R h e u m a t o l o g y ( A c r ) 2 0 2 5 e s a r a n n o p u b b l i c a t i p r o s s i m a m e n t e s u u n a r i v i s t a s c i e n t i f i c a . L a s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a d i a n i f r o l u m a b è i n c o r s o d i v a l u t a z i o n e d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e i n d i v e r s i P a e s i a l i v e l l o g l o b a l e , i n c l u s i g l i S t a t i U n i t i e i l G i a p p o n e . L a s o m m i n i s t r a z i o n e t r a m i t e i n f u s i o n e e n d o v e n o s a è a p p r o v a t a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l L e s i n f o r m a d a m o d e r a t a a g r a v e i n o l t r e 7 0 P a e s i n e l m o n d o , i n c l u s i g l i S t a t i U n i t i , l ' U e e i l G i a p p o n e , e s o n o a t t u a l m e n t e i n c o r s o r e v i s i o n i d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e i n a l t r i P a e s i . A o g g i , p i ù d i 4 0 m i l a p a z i e n t i s o n o s t a t i t r a t t a t i c o n a n i f r o l u m a b a l i v e l l o g l o b a l e .