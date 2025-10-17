R o m a , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a c o m p r e n s i o n e d e i m e c c a n i s m i i n f i a m m a t o r i s t a c a m b i a n d o l ’ a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o d e l l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) . “ F i n o r a , a v e n d o p o c h e o p z i o n i p e r p e r s o n a l i z z a r e l a t e r a p i a , a b b i a m o t r a t t a t o l a B p c o c o m e u n t u t t ’ u n o . N e g l i u l t i m i a n n i i n v e c e s i è a s s i s t i t o a l l o s v i l u p p o d i f a r m a c i b i o l o g i c i c h e h a n n o t a r g e t s p e c i f i c i , c h e v a n n o q u i n d i s u c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e d e l l a m a l a t t i a e c i c h e c o n s e n t o n o d i a v e r e t e r a p i e p i ù m i r a t e p e r p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o d e t e r m i n a t e c a r a t t e r i s t i c h e ” . I n p a r t i c o l a r e , “ o g g i a b b i a m o u n ’ o p z i o n e p e r p a z i e n t i c h e h a n n o u n ’ i n f i a m m a z i o n e d i t i p o T 2 , c a r a t t e r i z z a t a d a g l i e o s i n o f i l i d e l s a n g u e , u n m a r c a t o r e t r a l ’ a l t r o m o l t o s e m p l i c e d a i n d i v i d u a r e ” c h e p e r m e t t e d i “ r i d u r r e l e r i a c u t i z z a z i o n i e i r i c o v e r i o a c c e s s i a l P r o n t o S o c c o r s o ” . C o s ì A l b e r t o P a p i , d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a p n e u m o l o g i c a d e l l ' U n i v e r s i t à d i F e r r a r a c o m m e n t a g l i u l t i m i d e i d a t i d e l l o s t u d i o M a t i n e e p r e s e n t a t i r e c e n t e m e n t e a l c o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n R e s p i r a t o r y S o c i e t y ( E r s ) c h e s i è s v o l t o a d A m s t e r d a m , c h e h a n n o r i g u a r d a t o l ’ i m p i e g o d i m e p o l i z u m a b , a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c h e b l o c c a g l i e o s i n o f i l i , q u i n d i l a c e l l u l a c o i n v o l t a i n q u e s t o t i p o d i i n f i a m m a z i o n e . “ I l r i s u l t a t o p r i n c i p a l e è l a r i d u z i o n e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i m o d e r a t e e s e v e r e , c i o è q u e l l e t r a t t a t e a d o m i c i l i o e q u e l l e o s p e d a l i z z a t e , c o m p r e s e q u e l l e c o n a c c e s s o a l p r o n t o s o c c o r s o - s p i e g a P a p i - I n u n a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i c o n B p c o c h e h a a v u t o f r e q u e n t i r i a c u t i z z a z i o n i i n p a s s a t o , g i à i n i n t r i p l i c e t e r a p i a e c h e p r e s e n t a e o s i n o f i l i n e l s a n g u e s u p e r i o r i a 3 0 0 - i l l u s t r a - s i è o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e d e l 2 1 % d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i m o d e r a t e e s e v e r e e u n a r i d u z i o n e d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i e d i a c c e s s o a l p r o n t o s o c c o r s o . T u t t o q u e s t o , i n a g g i u n t a a l m a s s i m o d e l l a t e r a p i a i n a l a t o r i a , q u i n d i i n p a z i e n t i p a r t i c o l a r m e n t e s e v e r i g i à i n t r i p l i c e t e r a p i a ” . O l t r e a g l i e n d p o i n t c l i n i c i , a g g i u n g e , “ c ’ è a n c h e u n b e n e f i c i o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d i q u e s t i p a z i e n t i . L e r i a c u t i z z a z i o n i d i p e r s é , i n f a t t i , i m p a t t a n o s u l l a q u a l i t à d i v i t a : i p a z i e n t i c h e n e h a n n o d i p i ù f r e q u e n t i s o n o q u e l l i c h e p r e s e n t a n o u n a q u a l i t à d i v i t a p i ù b a s s a ” . R i d u r r e l e r i a c u t i z z a z i o n i , “ i n p a r t i c o l a r e q u e l l e g r a v i , o s p e d a l i e r e - c h i a r i s c e l ’ e s p e r t o - s i g n i f i c a n o n s o l o d i m i n u i r e i l r i s c h i o d i n u o v i e p i s o d i , m a a n c h e r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e r i d u r r e l a m o r t a l i t à . L e r i a c u t i z z a z i o n i - r i m a r c a - r a p p r e s e n t a n o i n f a t t i i l m o t o r e p r i n c i p a l e d e l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a B p c o . R i d u r l e - e n d p o i n t p r i m a r i o d e g l i s t u d i i n q u e s t i p a z i e n t i - è q u i n d i u n o b i e t t i v o m o l t o i m p o r t a n t e ” n o n s o l o d a u n p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , m a a n c h e d i q u a l i t à d e l l a v i t a . L ’ i n d i c a z i o n e , i n f a t t i è “ p e r p a z i e n t i c h e s o n o g i à a l m a s s i m o d e l l a t e r a p i a i n a l a t o r i a e c h e , n o n o s t a n t e c i ò , p r e s e n t a n o a n c o r a s i n t o m i o r i a c u t i z z a z i o n i - s o t t o l i n e a P a p i - P e r q u e s t i p a z i e n t i , f i n o a d o g g i , n o n a v e v a m o a l t r o d a o f f r i r e , o l t r e a l l a t r i p l i c e t e r a p i a : a d e s s o i n v e c e a b b i a m o u n ’ o p z i o n e i n p i ù ” . G u a r d a n d o a l f u t u r o , “ c i s o n o d u e a s p e t t i f o n d a m e n t a l i d a c o n s i d e r a r e - o s s e r v a l o p n e u m o l o g o - I l p r i m o è c h e , a n d a n d o v e r s o l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e , p i ù o p z i o n i c i s o n o , m e g l i o è . N e a b b i a m o a n c o r a p o c h e p e r q u e s t i p a z i e n t i c o n B p c o , s o p r a t t u t t o p e r q u e l l i c h e n o n h a n n o u n ’ i n f i a m m a z i o n e d i t i p o T 2 e c h e , p u r e s s e n d o g i à i n t r i p l i c e t e r a p i a , c o n t i n u a n o a r i a c u t i z z a r s i . S u q u e s t o c i s o n o m o l t i s t u d i i n c o r s o ” . I l s e c o n d o a s p e t t o r i g u a r d a l a m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e . “ N e l c a m p o d e l l ’ a s m a , i l m e p o l i z u m a b h a g i à d a t o r i s u l t a t i p o s i t i v i a n c h e i n u n a f o r m u l a z i o n e a l u n g a d u r a t a , c o n s o m m i n i s t r a z i o n e 2 v o l t e l ’ a n n o . A v e r e a d i s p o s i z i o n e u n t r a t t a m e n t o p e r l a B p c o c o n u t i l i z z o c o s ì d i l a t a t o n e l t e m p o r a p p r e s e n t e r e b b e u n v a n t a g g i o s t r a t e g i c o - c o n c l u d e - s o p r a t t u t t o p e r c h é l a s o m m i n i s t r a z i o n e r i g u a r d a p a z i e n t i n o n g i o v a n i s s i m i , p e r i q u a l i l a c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a è e s s e n z i a l e . N e l l ’ a s m a , q u e s t o t i p o d i f o r m u l a z i o n e è g i à s t a t a t e s t a t a c o n s u c c e s s o . C i a u g u r i a m o c h e i n f u t u r o p o s s a a r r i v a r e a n c h e n e l l a B p c o ” .