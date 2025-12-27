R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n a p r o f o n d a r i f l e s s i o n e s u l r u o l o d e l l ' a s s i s t e n t e s o c i a l e e d e l g i u d i c e m i n o r i l e , s u q u e s t o c o m e L e g a i n v e c e s t i a m o l a v o r a n d o . S u q u e s t o l a p o l i t i c a h a i l d o v e r e d i l a v o r a r e p e r c h é d e v o n o e s s e r e f i g u r e c h e i n t e r v e n g o n o p e r s a l v a r e b a m b i n i e r i c o m p o r r e f a m i g l i e , n o n p e r s t r a p p a r e b a m b i n i e s e p a r a r e e d i s t r u g g e r e f a m i g l i e " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i R a d i o l i b e r t à , G i o v a n n i S a l l u s t i , a p r o p o s i t o d e l l a c o s i d d e t t a v i c e n d a d e l l a f a m i g l i a n e l b o s c o . " N o n c a p i s c o v e r a m e n t e - h a a g g i u n t o i l v i c e p r e m i e r - q u e s t a c a t t i v e r i a , q u e s t o a s t i o , q u e s t a v o g l i a d i v e n d e t t a , c o m e s e c i f o s s e d a p a r t e d i q u a l c u n o l ' i d e a d i c o l p i r n e u n o p e r e d u c a r n e c e n t o , p e r c h é s i f a c o m e d i c o i o . P e n s o c h e s i a u n i n c u b o p e r q u e i b i m b i " . " M a l a c a t t i v e r i a d i r i s e r v a r e d u e o r e l a m a t t i n a d i N a t a l e a l p a p à e p o i f u o r i . P o i t o r n a t e n e d a s o l o , p e r c h é r i s c h i a m o d i d a r e u n p r e c e d e n t e . E c c o , è u n s i s t e m a v e r g o g n o s o , s o n o a t t i v e r a m e n t e i n q u a l i f i c a b i l i e n o n a v r ò p a c e , n o n a v r ò q u i e t e - h a c o n c l u s o S a l v i n i - f i n o a c h e n o n t r o v e r e m o i l m e t o d o , i l m o d o l e g a l e d i r i p o r t a r e a c a s a q u e i b i m b i . A c o s t o d i a n d a r c i , a c o s t o d i a n d a r c i u n a , d u e , t r e , q u a t t r o , c i n q u e v o l t e . I o n o n l ' h o a n c o r a f a t t o p e r c h é s p e r a v o c h e s i r i s o l v e s s e i n m a n i e r a g a r b a t a , i n m a n i e r a n o r m a l e , i n m a n i e r a n a t u r a l e " .