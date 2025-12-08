R o m a , 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O s c a r P i a s t r i n o n t e m e u n c a m b i a m e n t o n e l l e d i n a m i c h e t r a l u i e i l c o m p a g n o d i s q u a d r a i n M c L a r e n , L a n d o N o r r i s , e h a a f f e r m a t o c h e q u e s t ' u l t i m o n o n " d i v e n t e r à S u p e r m a n " d o p o l a v i t t o r i a d e l s u o p r i m o t i t o l o d i F o r m u l a 1 . " N o n c r e d o c h e q u e s t o c a m b i e r à n u l l a . P e r m e h a o v v i a m e n t e f a t t o u n ' o t t i m a s t a g i o n e q u e s t ' a n n o e d è u n c a m p i o n e m e r i t e v o l e , m a è p u r s e m p r e L a n d o N o r r i s , n o n è c h e s i a d i v e n t a t o S u p e r m a n " , h a d i c h i a r a t o P i a s t r i i n c o n f e r e n z a s t a m p a d o p o i l G r a n P r e m i o d i A b u D h a b i d i f i n e s t a g i o n e , d o m e n i c a . " Q u i n d i , n o n c r e d o c h e l e c o s e c a m b i e r a n n o . M i a s p e t t o , o v v i a m e n t e , l a m a s s i m a c o r r e t t e z z a d a p a r t e d e l l a s q u a d r a e u n a s o r t a d i p a r i t à i n f u t u r o e n o n h o a l c u n a p r e o c c u p a z i o n e c h e q u e s t o p o s s a c a m b i a r e " , h a a g g i u n t o P i a s t r i . N o r r i s è a r r i v a t o t e r z o a d A b u D h a b i d i e t r o a l v i n c i t o r e M a x V e r s t a p p e n d e l l a R e d B u l l e a l c o m p a g n o i n M c L a r e n P i a s t r i . M a q u e l r i s u l t a t o è s t a t o s u f f i c i e n t e p e r a g g i u d i c a r s i i l t i t o l o c o n s o l i d u e p u n t i d i v a n t a g g i o s u V e r s t a p p e n e 1 3 s u l c o m p a g n o d i s q u a d r a . P i a s t r i h a a i u t a t o l a M c L a r e n a v i n c e r e i l c a m p i o n a t o c o s t r u t t o r i , m a a v r e b b e p o t u t o v a l e r e m o l t o d i p i ù p e r l ' a u s t r a l i a n o , c h e e r a i n t e s t a a l l a c l a s s i f i c a f i n o a o t t o b r e . L a M c L a r e n h a c e r c a t o d i m a n t e n e r e u n e q u i l i b r i o t r a i d u e p i l o t i e s i è r i f i u t a t a d i n o m i n a r e u n p i l o t a n u m e r o u n o e u n p i l o t a n u m e r o d u e . L a m o s s a h a p o r t a t o a d u e c o l l i s i o n i t r a i d u e , d a t o c h e è s t a t o l o r o p e r m e s s o d i g a r e g g i a r e l ' u n o c o n t r o l ' a l t r o , n o n o s t a n t e n o n s i s i a n o p o t u t e e v i t a r e d e c i s i o n i c o n t r o v e r s e . A M o n z a , a d e s e m p i o , l a M c L a r e n h a c h i e s t o a P i a s t r i d i r e s t i t u i r e i l s e c o n d o p o s t o a N o r r i s d o p o u n p i t s t o p l e n t o p e r i l n e o - c a m p i o n e d e l m o n d o . " O v v i a m e n t e a b b i a m o a v u t o m o l t e d i s c u s s i o n i d u r a n t e l ' a n n o e s o n o s i c u r o c h e n e p a r l e r e m o n e l l a p a u s a e s t i v a s u q u a l s i a s i c o s a v o r r e m m o f a r e i n m o d o l e g g e r m e n t e d i v e r s o p e r l ' a n n o p r o s s i m o " , h a d e t t o P i a s t r i . " M a p e n s o c h e a l l a f i n e c i a b b i a n o d a t o e n t r a m b e l e m i g l i o r i p o s s i b i l i t à c h e l a s q u a d r a p o t e s s e a v e r e d i l o t t a r e l e a l m e n t e p e r u n c a m p i o n a t o d e l m o n d o , e q u e s t o è t u t t o c i ò c h e s i p u ò c h i e d e r e " .