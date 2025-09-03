R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a F o r m u l a 1 a p p r o d a n e l s u o t r a c c i a t o p i ù a f f a s c i n a n t e e i c o n i c o : M o n z a , i l t e m p i o d e l l a v e l o c i t à . I l G r a n P r e m i o d ’ I t a l i a , i n f a t t i , è i n c a l e n d a r i o d o m e n i c a 7 s e t t e m b r e e , s o p r a t t u t t o l a m a r e a R o s s a , è p r o n t a a i n v a d e r e i l c i r c u i t o l o m b a r d o . L e d u e M c L a r e n d i O s c a r P i a s t r i e L a n d o N o r r i s s a r a n n o l e l e p r i c h e i l r e s t o d e i p i l o t i s u l l a g r i g l i a d i p a r t e n z a d o v r a n n o i n s e g u i r e . L a s c u d e r i a d i W o k i n g n o n t r i o n f a a M o n z a d a l 2 0 1 2 , g r a z i e a L e w i s H a m i l t o n , m a c i s o n o t u t t e l e c o n d i z i o n i p e r p o r r e f i n e a q u e s t o d i g i u n o . I l g r a n d e f a v o r i t o , p e r g l i e s p e r t i S i s a l , è O s c a r P i a s t r i , a t t u a l e l e a d e r d e l m o n d i a l e e r e d u c e d a l t r i o n f o i n O l a n d a , s i g i o c a v i n c e n t e a 2 , 0 0 . L ’ a u s t r a l i a n o c e r c a l ’ o t t a v o s i g i l l o s t a g i o n a l e p e r c o n s o l i d a r e i l s u o p r i m a t o i n c l a s s i f i c a . I l p r i m o r i v a l e d e l n u m e r o 8 1 d e l l a M c L a r e n r i m a n e i l c o m p a g n o d i s q u a d r a L a n d o N o r r i s , p r o n t o a l r i s c a t t o d o p o l a d i s f a t t a d i Z a n d v o o r t . I l b r i t a n n i c o , t r i o n f o a 2 , 5 0 , n o n p u ò p e r m e t t e r s i a l t r i p a s s i f a l s i n e i c o n f r o n t i d e l c o m p a g n o d i s q u a d r a s e n o n v u o l e d a r e l ’ a d d i o , i n m a n i e r a p r e m a t u r a , a l l e c h a n c e d i s u c c e s s o m o n d i a l e . N o r r i s , a M o n z a , h a r a c c o l t o a l m a s s i m o d u e p o d i e d è p r o n t o a p r e n d e r s i l a p r i m a v i t t o r i a s u l c i r c u i t o l o m b a r d o . M a x V e r s t a p p e n , s u l g r a d i n o p i ù a l t o d e l p o d i o a 7 , 5 0 , a M o n z a s i è i m p o s t o i n d u e o c c a s i o n i , 2 0 2 2 e 2 0 2 3 , e q u a n d o l a v e l o c i t à è d i c a s a , c o m e a M o n z a , i l n u m e r o 1 d e l l a R e d B u l l è s e m p r e p r o n t o a g e t t a r s i n e l l a m i s c h i a . M a s e s i n o m i n a M o n z a , n o n s i p u ò n o n p e n s a r e a l l a F e r r a r i . L a s c u d e r i a d i M a r a n e l l o , a n c o r a a c a c c i a d i s u c c e s s i i n q u e s t a d i s g r a z i a t a s t a g i o n e , è i l t e a m c h e h a v i n t o p i ù v o l t e , 2 0 , h a c e n t r a t o p i ù p o l e , 2 3 , e d h a i l p i l o t a c h e , i n s i e m e a L e w i s H a m i l t o n , h a t r i o n f a t o p i ù d i t u t t i , M i c h a e l S c h u m a c h e r , 5 v o l t e p r i m o s o t t o l a b a n d i e r a a s c a c c h i . S e H a m m e r , v i t t o r i a c h e p a g h e r e b b e 5 0 v o l t e l a p o s t a , s o g n a l a s e s t i n a m a c o n l a d i v i s a d e l l a R o s s a , C h a r l e s L e c l e r c p u n t a d e c i s o a l l a t r i p l e t t a . I l P r e d e s t i n a t o h a t r i o n f a t o , n e l G r a n P r e m i o d ’ I t a l i a , n e l 2 0 1 9 e l o s c o r s o a n n o . I l m o n e g a s c o , s u c c e s s o a 9 , 0 0 , è c o n s a p e v o l e c h e l a m i s s i o n e è d i q u e l l e ( q u a s i ) i m p o s s i b i l i m a , d i f r o n t e a l s u o p u b b l i c o , C h a r l e s h a m o s t r a t o d i c o m p i e r e i m p r e s e i n c r e d i b i l i .