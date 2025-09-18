R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a u m e n t o d e i n u m e r i d e l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e p e r i l a v o r a t o r i d i A c c i a i e r i e d ’ I t a l i a è d o v u t o a l “ c r e s c e n t e s q u i l i b r i o f i n a n z i a r i o ” d e t e r m i n a t o " d a u n f a t t o r e d i c o s t i f i s s i ” c h e l ’ a z i e n d a n o n è i n g r a d o d i m o d i f i c a r e “ i n r a p p o r t o a l i v e l l i p r o d u t t i v i n o n s u f f i c i e n t i a g a r a n t i r e u n e q u i l i b r i o ” . L o a v r e b b e d e t t o a i s i n d a c a t i , a q u a n t o a p p r e n d e l ’ A d n k r o n o s , i l r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e u m a n e d i A d I , C l a u d i o P i c u c c i , n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o s u l l a c i g s i n c o r s o a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o . L a n u o v a i s t a n z a p r e s e n t a t a d a l l a s o c i e t à i n a m m i n i s t r a z i o n e s t r a o r d i n a r i a c h i e d e u n a u m e n t o d i 4 0 0 c a s s a i n t e g r a t i , p e r u n t o t a l e m a s s i m o d i 4 . 4 5 0 u n i t à . I l m e r c a t o “ è i n c a l o e i r i c a v i d i m i n u i s c o n o s e m p r e d i p i ù ” , a v r e b b e s p i e g a t o P i c u c c i , e v i d e n z i a n d o c h e l ’ u l t i m o i n c o n t r o a v i a F l a v i a r i s a l e a l 2 5 g i u g n o , s e g u i t o d a “ t a n t i r i n v i i ” . E “ s e i l t e m p o p a s s a s e n z a i n t e r v e n i r e , l a f o r b i c e c o s t i / r i c a v i s i a l l a r g a s e m p r e d i p i ù : i l t e m p o c h e p a s s a è i l n o s t r o p e g g i o r n e m i c o ” . I n o g n i c a s o , i l p i a n o d i m a r c i a è c o n f e r m a t o l ’ a z i e n d a s i m u o v e r à i n b a s e a q u e l l o . L ’ i s t a n z a , c o n i n u o v i n u m e r i , d e t e r m i n e r e b b e q u i n d i c o n d i z i o n i c h e , s a l v o i m p r e v i s t i , p o t r e b b e r o t r a g h e t t a r e l ’ I l v a n e l c o r s o d i t u t t o l ’ i t e r d i v e n d i t a . U n a p r o c e d u r a c h e “ è n e c e s s a r i o c o n c l u d e r e s u b i t o ” p e r c h é “ o g n i g i o r n o c h e p a s s a è u n g r a n e l l o d i d i f f i c o l t à e d i d i s v a l o r e ” .