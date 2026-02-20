M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E n i h a a v v i a t o l a p r o d u z i o n e d e l l a f a s e f u l l - f i e l d d e l c a m p o d i N d u n g u , p a r t e d e l p r o g e t t o A g o g o I n t e g r a t e d W e s t H u b ( I w h ) , n e l s e t t o r e o c c i d e n t a l e d e l B l o c c o 1 5 / 0 6 , a l l a r g o d e l l e c o s t e d e l l ' A n g o l a . I l p r o g e t t o c o m p r e n d e s e t t e p o z z i d i p r o d u z i o n e e q u a t t r o p o z z i d i i n i e z i o n e , c o n u n p i c c o d i p r o d u z i o n e p r e v i s t o d i 6 0 . 0 0 0 b a r i l i d i o l i o a l g i o r n o . L ’ a v v i o d e l l a p r o d u z i o n e f u l l f i e l d d e l c a m p o d i N d u n g u , a p p e n a s e i m e s i d o p o i l p r i m o o l i o d a l l a F p s o A g o g o , " s t a b i l i s c e u n n u o v o s t a n d a r d n e l l a r e a l i z z a z i o n e i n t e m p i r e c o r d d i p r o g e t t i n e l s e t t o r e o i l a n d g a s i n a c q u e p r o f o n d e , m a n t e n e n d o a l c o n t e m p o u n ' a t t e n z i o n e c o s t a n t e a l l a s i c u r e z z a " s i l e g g e i n u n a n o t a d i E n i . L ' i n t e g r a z i o n e p e r f a s i d e l p r o g e t t o A g o g o I n t e g r a t e d W e s t H u b , c o n i l c a m p o N d u n g u c h e i n i z i e r à a p r o d u r r e p r i m a t r a m i t e l a F p s o N ' g o m a e s u c c e s s i v a m e n t e t r a m i t e l a F p s o A g o g o , g a r a n t i r à u n a p r o d u z i o n e s o s t e n u t a e a l u n g o t e r m i n e d a l B l o c c o 1 5 / 0 6 , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e d e l l ' A n g o l a , i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i d e l P a e s e i n m a t e r i a d i o l i o . C o m p l e s s i v a m e n t e , A g o g o e N d u n g u r a g g i u n g e r a n n o u n a p r o d u z i o n e m a s s i m a d i c i r c a 1 7 5 . 0 0 0 b a r i l i a l g i o r n o d a i d u e c a m p i . L o s v i l u p p o r i f l e t t e i l m o d e l l o d i s v i l u p p o l o w c a r b o n , f a s t t r a c k d i E n i , v o l t o a m a s s i m i z z a r e i l v a l o r e r i d u c e n d o a l m i n i m o i l t i m e - t o - m a r k e t , i r i s c h i l e g a t i a l s o t t o s u o l o e l e e m i s s i o n i d i C o 2 . A g o g o I W H è o p e r a t o d a A z u l e E n e r g y c o n u n a q u o t a d e l 3 6 . 8 4 % i n s i e m e a S o n a n g o l E & P ( 3 6 . 8 4 % ) e S i n o p e c I n t e r n a t i o n a l ( 2 6 . 3 2 % ) . A z u l e E n e r g y è c o n t r o l l a t a i n p a r t i u g u a l i d a E n i e b p , e q u e s t o s u c c e s s o c o n f e r m a u l t e r i o r m e n t e l a s o l i d i t à d e l s u o p o r t a f o g l i o U p s t r e a m i n A n g o l a .