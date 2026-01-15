R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - E n g i n e e r i n g , l e a d e r n e i p r o c e s s i d i d i g i t a l i z z a z i o n e p e r a z i e n d e e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , g u i d a t a d a l c e o A l d o B i s i o , h a o t t e n u t o p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o l a c e r t i f i c a z i o n e T o p E m p l o y e r I t a l i a , r i l a s c i a t a d a l T o p E m p l o y e r s I n s t i t u t e . I l r i c o n o s c i m e n t o v i e n e a s s e g n a t o a l l e o r g a n i z z a z i o n i c h e s i d i s t i n g u o n o p e r l ’ e c c e l l e n z a d e l l e p o l i t i c h e e d e l l e s t r a t e g i e h r e p e r l a l o r o c o n c r e t a a p p l i c a z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e l a q u a l i t à d e l l ’ a m b i e n t e d i l a v o r o . A l e s s i a D ’ A d d a r i o , c h i e f p e o p l e , g e n e r a l s e r v i c e s h s e o f f i c e r d e l G r u p p o E n g i n e e r i n g , h a c o m m e n t a t o : " I l c o n s e g u i m e n t o , p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o , d e l l a c e r t i f i c a z i o n e T o p E m p l o y e r r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o d e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a i n t r a p r e s o e d e l l a v o r o c o s t a n t e s v o l t o n e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i p e r r a f f o r z a r e l e n o s t r e p o l i t i c h e e p r a t i c h E H R . E s s e r e T o p E m p l o y e r s i g n i f i c a p e r n o i a l l i n e a r c i a i p i ù e l e v a t i s t a n d a r d d e l m e r c a t o , e i n m o l t i a m b i t i a n c h e s u p e r a r l i . L e p e r s o n e r e s t a n o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a : c o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e n e l l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e , n e l b e n e s s e r e e n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a m b i e n t e d i l a v o r o i n c l u s i v o , i n c u i o g n i p e r s o n a p o s s a s e n t i r s i v a l o r i z z a t a , i s p i r a t a e s u p p o r t a t a , e m e s s a n e l l e c o n d i z i o n i d i e s p r i m e r e a p p i e n o i l p r o p r i o p o t e n z i a l e " . P e r l ’ o t t e n i m e n t o d e l l a c e r t i f i c a z i o n e T o p E m p l o y e r I t a l i a 2 0 2 6 , E n g i n e e r i n g è s t a t a n u o v a m e n t e s o t t o p o s t a a u n p r o c e s s o d i v a l u t a z i o n e s t r u t t u r a t o , b a s a t o s u o l t r e 2 5 0 d o m a n d e , c h e c o p r o n o 6 m a c r o - a r e e e a n a l i z z a n o 2 0 a m b i t i c h i a v e d e l l e p r a t i c h e h r . A n c h e q u e s t ’ a n n o , t r a i p r i n c i p a l i p u n t i d i f o r z a s o n o e m e r s i l a p e o p l e s t r a t e g y , a c c o m p a g n a m e n t o a l c a m b i a m e n t o s u p p o r t a t a d a u n a f o r t e a t t e n z i o n e a l l ’ a s c o l t o d e l l e p e r s o n e d i e n g i n e e r i n g , e l ’ i m p e g n o s u l l a d i v e r s i t y , e q u i t y i n c l u s i o n . N e l c o r s o d e l l ’ u l t i m o a n n o , l ’ a z i e n d a h a i n o l t r e r a f f o r z a t o l e p r o p r i e p e r f o r m a n c e i n p a r t i c o l a r e n e l l e a r e e d i w e l l b e i n g , l e a r n i n g e o n b o a r d i n g , c o n f e r m a n d o u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù i n t e g r a t o , e v o l u t o e r e a l m e n t e c e n t r a t o s u l l a p e r s o n a . L ’ a p p r o c c i o d i E n g i n e e r i n g a l w e l l b e i n g è s t a t o p o t e n z i a t o p e r s u p p o r t a r e i l b e n e s s e r e m e n t a l e , f i s i c o , s o c i a l e e f i n a n z i a r i o c o n i n i z i a t i v e q u a l i l a c r e a z i o n e d i u n p o r t a l e d e i b e n e f i t p e r s o n a l i z z a t o e i l l a n c i o d i e n g - c a r e , u n s e r v i z i o d i s u p p o r t o p s i c o l o g i c o p e r o f f r i r e u n o s p a z i o s i c u r o e c o n f i d e n z i a l e a c h i u n q u e d e s i d e r i c o n f r o n t a r s i c o n u n a p e r s o n a p r o f e s s i o n i s t a . L e a t t i v i t à d i l e a r n i n g s o n o s t a t e r i p e n s a t e a t t r a v e r s o l ’ a d o z i o n e d i p i a t t a f o r m e i n n o v a t i v e , p e r c o r s i p e r s o n a l i z z a t i e u n e c o s i s t e m a d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a c h e c o n s e n t e a o g n i p e r s o n a d i s v i l u p p a r e n u o v e c o m p e t e n z e s i a t e c n o l o g i c h e c h e d i b u s i n e s s e d i d i s p o r r e d e g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i p e r c o s t r u i r e i n a u t o n o m i a i l p r o p r i o p e r c o r s o f o r m a t i v o . A n c h e l ’ e s p e r i e n z a d i o n b o a r d i n g è s t a t a r i d i s e g n a t a p e r e s s e r e s e m p r e p i ù c o i n v o l g e n t e e s t r u t t u r a t a , g a r a n t e n d o s u p p o r t o f i n d a l p r i m o g i o r n o p e r a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e n e l l e r e s p o n s a b i l i t à c o n c r e t e s u p r o g e t t i s i g n i f i c a t i v i . I l p r o g r a m m a T o p E m p l o y e r s t e s t i m o n i a l ’ i m p a t t o p o s i t i v o c h e l e o r g a n i z z a z i o n i c e r t i f i c a t e p o s s o n o g e n e r a r e s u m i l i o n i d i p e r s o n e . N e l 2 0 2 5 , i l T o p E m p l o y e r s I n s t i t u t e h a c e r t i f i c a t o i n 1 3 1 P a e s i e r e g i o n i o l t r e 2 . 2 5 0 a z i e n d e , d i c u i 1 4 3 i n I t a l i a , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e l a v i t a l a v o r a t i v a d i o l t r e 1 4 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o .