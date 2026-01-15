R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l f a t t o c h e s i c o n t i n u i a d i s c u t e r e d i u n p o s s i b i l e d e c r e t o e n e r g i a o d e c r e t o b o l l e t t e , a s e c o n d a d i c o m e l o s i v o g l i a c h i a m a r e , è l ' i n d i c a t o r e p i ù c h i a r o d e l f a t t o c h e n e l l ' a m b i t o d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o q u e s t o a r g o m e n t o n o n è s t a t o m i n i m a m e n t e t r a t t a t o . C o s ì l e i m p r e s e i t a l i a n e c o n t i n u a n o a p a g a r e l ' e n e r g i a i l 3 0 % i n p i ù r i s p e t t o a q u e l l a d e i P a e s i c o n c o r r e n t i , i n u n ' E u r o p a c h e g i à p a g a l ' e n e r g i a p i ù d e g l i a l t r i c o m p e t i t o r i n t e r n a z i o n a l i . A q u e s t o s i d e v e a g g i u n g e r e i l f a t t o c h e q u a n d o a r r i v e r à i l d e c r e t o p r o b a b i l m e n t e s a r à q u a s i d e l t u t t o p a s s a t o l ' i n v e r n o e s a r à s t a t a a n c o r a u n a s t a g i o n e d i b o l l e t t e c a r e , m e n o d e l l o s c o r s o a n n o , m a c o m u n q u e u n i n v e r n o i n c u i l e f a m i g l i e p a g h e r a n n o m o l t o p i ù d i q u a n t o n o n p a g a s s e r o p r i m a d e l l a c r i s i e n e r g e t i c a , n o n o s t a n t e i l p r e z z o d e l g a s s i a s i g n i f i c a t i v a m e n t e s c e s o " . L o d i c e i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i P d , A n d r e a O r l a n d o . " D i a m o q u a l c h e n u m e r o c h e c i o f f r e l a r i v i s t a d e l t h i n k t a n k E c c o - p r o s e g u e O r l a n d o - i n u n a c i t t à c o m e R o m a , r i s p e t t o a l b i e n n i o 2 0 1 9 - 2 0 , u n a f a m i g l i a i n m e d i a p a g h e r à i l 4 3 % i n p i ù . I n u n a c i t t à c o m e M i l a n o l ' a u m e n t o s a r à d e l 3 1 % . A P a l e r m o l ' a u m e n t o s a r à d e l 4 5 % . P r e n d e n d o c o m e r i f e r i m e n t o u n a p p a r t a m e n t o d i 7 5 m q , i n s o s t a n z a l a c r e s c i t a è d i u n t e r z o e p i ù . N a t u r a l m e n t e n o n s o n o s a l i t i d i u n t e r z o e p i ù i s a l a r i . S u q u e s t o i l g o v e r n o n o n s t a f a c e n d o n i e n t e , d i q u e s t o s i s t a p a r l a n d o p o c o . P e r c h é m e n t r e s i s t a f e r m i - c o n c l u d e l ' e x m i n i s t r o d e m - v a a v a n t i u n p r o c e s s o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e u n p r o c e s s o d i i m p o v e r i m e n t o d e l c e t o m e d i o . L a v o c e e n e r g i a è m o l t o i m p o r t a n t e r i s p e t t o a q u e s t o f e n o m e n o " .