R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " R i c h i e d e c o m u n e r e s p o n s a b i l i t à u n a p o l i t i c a e n e r g e t i c a c h e a s s i c u r i a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . S u q u e s t o p i a n o m o l t o è s t a t o f a t t o . I l f u t u r o r i c h i e d e r à i m p e g n i u l t e r i o r i s i a n e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o , s i a n e l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e f o n t i , f e r m e r e s t a n d o l e i n e l u d i b i l i e s i g e n z e d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . S o p r a t t u t t o c o n s i d e r a n d o l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i e n e r g i a , d o v u t a a n c h e a l l ’ i m p a t t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e e a l l e a l t i s s i m e e s i g e n z e e n e r g e t i c h e d e i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .