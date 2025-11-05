R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A 2 A è t r a i v i n c i t o r i d e l P r e m i o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e 2 0 2 5 , p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e e d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a . N e l l ’ a m b i t o d i E c o m o n d o , l a p r i n c i p a l e m a n i f e s t a z i o n e i t a l i a n a d e d i c a t a a l l a g r e e n e c i r c u l a r e c o n o m y , i l G r u p p o h a c o n s e g u i t o i l p r i m o p o s t o p e r i l s e t t o r e ' D e c a r b o n i z z a z i o n e e a d a t t a m e n t o a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o ' e d è s t a t o p r e m i a t o p e r i l p r o g e t t o d i r e c u p e r o d i c a l o r e d a l d a t a c e n t e r Q a r n o t , r e a l i z z a t o n e l l a c e n t r a l e A 2 A L a m a r m o r a d i B r e s c i a . L ’ i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p r i m e a p p l i c a z i o n i i n I t a l i a d e l r e c u p e r o d i c a l o r e d a i d a t a c e n t e r e l a p r i m a a u t i l i z z a r e u n i n n o v a t i v o s i s t e m a d i r a f f r e d d a m e n t o a l i q u i d o c o l l e g a t o a u n a i n f r a s t r u t t u r a d i t e l e r i s c a l d a m e n t o u r b a n o . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a s o c i e t à f r a n c e s e Q a r n o t , l ’ i m p i a n t o c o n s e n t e d i c a t t u r a r e i l c a l o r e g e n e r a t o d a i s e r v e r a t e m p e r a t u r e e l e v a t e , f i n o a 6 5 ° C , e d i i m m e t t e r l o d i r e t t a m e n t e n e l l a r e t e , t r a s f o r m a n d o u n ’ a t t i v i t à e n e r g i v o r a i n u n a f o n t e u t i l e p e r l a c o m u n i t à . A r e g i m e i l p r o g e t t o p e r m e t t e r à d i p r o d u r r e 1 6 G W h d i c a l o r e p u l i t o a l l ’ a n n o , s o d d i s f a c e n d o i l f a b b i s o g n o t e r m i c o d i c i r c a 1 . 3 5 0 a p p a r t a m e n t i , e v i t a n d o l ’ e m i s s i o n e d i o l t r e 3 . 5 0 0 t o n n e l l a t e d i C O 2 , l ’ e q u i v a l e n t e d e l l ’ a n i d r i d e c a r b o n i c a a s s o r b i t a d a 2 2 m i l a a l b e r i i n u n a n n o . “ Q u e s t o p r e m i o r i c o n o s c e i l v a l o r e d i u n ’ i n n o v a z i o n e c h e c o n i u g a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , e c o n o m i a c i r c o l a r e e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e - h a d i c h i a r a t o F u l v i o R o n c a r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a B u s i n e s s U n i t C i r c u l a r E c o n o m y d i A 2 A d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e l p r e m i o - I d a t a c e n t e r s o n o i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e p e r i l f u t u r o : g r a n d i c o n s u m a t o r i d i e n e r g i a , p o s s o n o d i v e n t a r e a l l e a t i d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . C o n i l p r o g e t t o Q a r n o t d i m o s t r i a m o c h e o g n i c a s c a m e t e r m i c o p u ò e s s e r e r i m e s s o i n c i r c o l o . È u n a v i s i o n e c o n c r e t a d i t e l e r i s c a l d a m e n t o 4 . 0 , i n c u i l e r e t i d i v e n t a n o s i s t e m i i n t e l l i g e n t i e i n t e g r a t i a l s e r v i z i o d e i t e r r i t o r i . C o n i d a t a c e n t e r c h e p o t r e b b e r o n a s c e r e n e i c o n t e s t i u r b a n i d o t a t i d i r e t i d i t e l e r i s c a l d a m e n t o , i n I t a l i a s i p o t r e b b e r e c u p e r a r e c a l o r e g r e e n s u f f i c i e n t e a s o d d i s f a r e i l f a b b i s o g n o d i c i r c a 8 0 0 m i l a f a m i g l i e . È u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r f a r e d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e a n c h e u n a l e v a d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e c i t t à ” .