W a s h i n g t o n , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E i l e e n H i g g i n s è s t a t a e l e t t a s i n d a c a d i M i a m i c o n i l 5 9 % d e l l e p r e f e r e n z e , p r i m a d e m o c r a t i c a a o t t e n e r e q u e s t o i n c a r i c o i n c i r c a t r e d e c e n n i . E ' a n c h e l a p r i m a d o n n a a r i c o p r i r e q u e s t a c a r i c a e l a p r i m a c a n d i d a t a n o n i s p a n i c a d a g l i a n n i ' 9 0 . U n s u c c e s s o e l e t t o r a l e o t t e n u t o s c o n f i g g e n d o i l c a n d i d a t o r e p u b b l i c a n o s o s t e n u t o d a l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p , E m i l i o G o n z a l e z c h e s i è f e r m a t o a l 4 1 % d e i v o t i , e d a n d o a l s u o p a r t i t o d e m o c r a t i c o u n o s l a n c i o i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i d i m e d i o t e r m i n e d e l 2 0 2 6 , c o m e s o t t o l i n e a i l W a l l S t r e e t J o u r n a l . A n c h e p e r c h é , n o t a i l g i o r n a l e , s e b b e n e i p o t e r i d e l s i n d a c o d i M i a m i s i a n o l i m i t a t i e l a c o m p e t i z i o n e f o s s e u f f i c i a l m e n t e a p a r t i t i c a , n e l b a l l o t t a g g i o t r a i d u e s o n o s t a t i a f f r o n t a t i t e m i a m p i , c o m e l ' a c c e s s i b i l i t à e c o n o m i c a e l e p o l i t i c h e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p i n m a t e r i a d i i m m i g r a z i o n e e d e c o n o m i a . E x c o m m i s s a r i a d e l l a c o n t e a d i M i a m i - D a d e , H i g g i n s , 6 1 a n n i , d i v e n t e r à a n c h e l a p r i m a s i n d a c a d o n n a d i M i a m i . L a s u a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s i è b a s a t a s u u n p r o g r a m m a v o l t o a c o s t r u i r e a l l o g g i p i ù a c c e s s i b i l i , m i g l i o r a r e i t r a s p o r t i e r i p r i s t i n a r e l a f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i . M a l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r M i a m i è s t a t a r a p i d a m e n t e n a z i o n a l i z z a t a d a T r u m p e d a a l t r i r e p u b b l i c a n i d i a l t o p r o f i l o , c o m e i l g o v e r n a t o r e d e l l a F l o r i d a R o n D e S a n t i s c h e h a n n o a p p o g g i a t o l ' e x c i t y m a n a g e r G o n z e l e z . A n c h e i l C o m i t a t o N a z i o n a l e D e m o c r a t i c o h a o r g a n i z z a t o u n ' i n i z i a t i v a p e r i n v o g l i a r e g l i e l e t t o r i a v o t a r e H i g g i n s e p e r s o n a g g i c o m e l ' e x s i n d a c o d i C h i c a g o R a h m E m a n u e l h a n n o f a t t o c a m p a g n a e l e t t o r a l e c o n l e i . L a c o r s a s i è t r a s f o r m a t a i n p a r t e i n u n r e f e r e n d u m s u i p a r t i t i n a z i o n a l i e s u T r u m p e i l s u o p r o g r a m m a . H i g g i n s h a c r i t i c a t o l e p o l i t i c h e d i T r u m p s u l l ' i m m i g r a z i o n e , c h e h a n n o a v u t o e f f e t t i d i v a s t a p o r t a t a a M i a m i d o v e v i v e u n a s i g n i f i c a t i v a p o p o l a z i o n e d i i m m i g r a t i . I d e m o c r a t i c i h a n n o c e r c a t o d i l e g a r e G o n z a l e z a l p r e s i d e n t e U s a , c h i e d e n d o a g l i e l e t t o r i d i " m a n d a r e u n m e s s a g g i o c h i a r o : l ' e n d o r s e m e n t d i T r u m p v e r r à r e s p i n t o a M i a m i ! " . N e è e m e r s a l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a r e a d i M i a m i p e r i p a r t i t i . L a c o n t e a d i M i a m i - D a d e u n t e m p o e r a u n a r o c c a f o r t e d e m o c r a t i c a , c h e c a n d i d a t i p r e s i d e n z i a l i c o m e B a r a c k O b a m a h a n n o v i n t o c o n a m p i m a r g i n i . M a l e c o s e s o n o c a m b i a t e q u a n d o D e S a n t i s h a c o n q u i s t a t o l a c o n t e a n e l 2 0 2 2 e T r u m p h a f a t t o l o s t e s s o n e l 2 0 2 4 . I d e m o c r a t i c i s p e r a n o c h e o r a i l ​ ​ p a r t i t o r e c u p e r i t e r r e n o .