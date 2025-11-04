M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a f i e r a E i c m a s t a c o n t i n u a n d o a c r e s c e r e e o r m a i s i è t r a s f o r m a t a i n u n v e r o e p r o p r i o e v e n t o . R i c o r d i a m o l e n o s t r e o r i g i n i d i f i e r a s t a t i c a , m a è o r m a i s t a t o i n t r o d o t t o a n c h e l ' e n t e r t a i n m e n t , c h e è p i a c i u t o a l p u b b l i c o e a l l e c a s e . Q u e s t a r i c e t t a f u n z i o n a e c o n t i n u a a d a r c i g r a n d i s o d d i s f a z i o n i " . C o s ì P i e t r o M e d a , p r e s i d e n t e d i E i c m a , i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a d i a p e r t u r a a l l a s t a m p a d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E i c m a , l ’ e s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , a p e r t a a l p u b b l i c o d a l 6 a l 9 n o v e m b r e a R h o F i e r a M i l a n o . " V e d i a m o u n n u o v o p r o t a g o n i s m o d e i g i o v a n i , s i s t a i n f a t t i a b b a s s a n d o l ' e t à m e d i a d e i v i s i t a t o r i . C i a s p e t t i a m o p i ù p u b b l i c o d e l l ' a n n o s c o r s o - c o n t i n u a - . S i a m o i n c r e s c i t a c o s t a n t e e q u e s t o c i f a p i a c e r e p e r c h é v u o l d i r e c h e i l n o s t r o l a v o r o s t a p a g a n d o e c h e l a g e n t e s t a a p p r e z z a n d o i l n u o v o p r o d o t t o e i l m o d o c o n c u i l o f a c c i a m o v e d e r e " . " I n q u e s t o m o m e n t o i l m o t o r e a c o m b u s t i b i l e r a p p r e s e n t a a n c o r a l a p r e v a l e n z a , l ' e l e t t r i c o s t a c r e s c e n d o , c o n d e i n u m e r i i n p r o p o r z i o n e d i v e r s i , e d è u n a p r e s e n z a a c u i n o i d i a m o a d e g u a t o v a l o r e - p r o s e g u e - A b b i a m o a n c h e c r e a t o u n ' a r e a u r b a n a , c h e s i c h i a m a Y u m - Y o u r u r b a n m o b i l i t y , d o v e c h i v o r r à p o t r à p r o v a r e s c o o t e r e l e t t r i c i e a l t r i v e i c o l i a z e r o e m i s s i o n i " . I l m e r c a t o d e l l e d u e r u o t e n e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 5 h a s u b i t o u n a b a t t u t a d ’ a r r e s t o " f i s i o l o g i c a - s p i e g a M e d a - p e r c h é c i n q u e a n n i d i c r e s c i t a c o n t i n u a c o m i n c i a v a n o a d i v e n t a r e q u a l c o s a d i d i f f i c i l e a n c h e d a i n t e r p r e t a r e . I l r a l l e n t a m e n t o c ’ è s t a t o , m a s i a m o a n c o r a c o l s e g n o p i ù , o l e g g e r m e n t e v i c i n i a l l o z e r o - p r e c i s a - L e d u e r u o t e s o n o i n n e g a b i l m e n t e u n a s o l u z i o n e c h e p u ò c o n v i v e r e a n c h e c o n t u t t o i l r e s t o d e l l ' a u t o m o t i v e . P e r s o n a l m e n t e r i t e n g o c h e g l i s p a z i p e r t u t t i c i s i a n o . È b e l l o p o t e r f a r v e d e r e a M i l a n o t u t t o q u e l l o c h e c ' è d i n u o v o e t u t t o q u e l l o a c u i i l m e r c a t o p u ò p o r t a r e " . A d E i c m a 2 0 2 5 l a s i c u r e z z a è i n p r i m o p i a n o , l e a z i e n d e s t a n n o i n f a t t i o p e r a n d o " g r a n d i i n v e s t i m e n t i s u l l a s i c u r e z z a , d a l l ' a b b i g l i a m e n t o a i v e i c o l i , e p e r n o i è i m p o r t a n t e f a r l o v e d e r e . Q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a e q u e l l o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e s o n o d u e a s p e t t i c h e l e c a s e s t a n n o a f f r o n t a n d o i n m a n i e r a s o l i d a e s t a n n o f a c e n d o u n g r a n d e l a v o r o " .