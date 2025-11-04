M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' i m p o r t a n z a d i r a g g i u n g e r e i l t r a g u a r d o d e l c e n t e n a r i o l a f a c o m p r e n d e r e i l n u m e r o s t e s s o . S i t r a t t a d i 1 0 0 a n n i i n c r e d i b i l i , d i u n a s t o r i a u n i c a a l m o n d o , c h e v e d e q u e s t a a z i e n d a p a r t i r e d a B o r g o P a n i g a l e a B o l o g n a , c o n i p r i m i e s p e r i m e n t i n e l m o n d o d e l l e r a d i o a n c h e g r a z i e a l l ' i n f l u e n z a d i G u g l i e l m o M a r c o n i s u i f r a t e l l i D u c a t i , p e r p o i i n i z i a r e d a l 1 9 4 6 , c o n i l C u c c i o l o , l a c a r r i e r a m o t o c i c l i s t i c a d i D u c a t i ” . L o s p i e g a P a t r i z i a C i a n e t t i , d i r e t t r i c e m a r k e t i n g e c o m u n i c a z i o n e d i D u c a t i M o t o r H o l d i n g , a l l a g i o r n a t a d i a p e r t u r a a l l a s t a m p a d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ e s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , c h e s i a p r i r à a l p u b b l i c o d a l 6 a l 9 n o v e m b r e a R h o F i e r a M i l a n o . “ E ’ u n g r a n d e p i a c e r e e o n o r e p o t e r e s s e r e q u i a d E i c m a 2 0 2 5 c o n i l m a r c h i o d e i 1 0 0 a n n i , c h e r a c c h i u d e i l r a c c o n t o d i q u e s t ' a z i e n d a . I n f a t t i , i l n u m e r o 1 0 0 è s c r i t t o c o n l o s t e s s o f o n t c o n c u i d i a m o i l n o m e a l l e n o s t r e m o t o e , s o p r a t t u t t o , è a t t r a v e r s a t o d a l l a c u r v a , c h e è q u e l l a d e l l o s c u d e t t o D u c a t i , u n e l e m e n t o c o s ì i m p o r t a n t e p e r t u t t i i m o t o c i c l i s t i e p e r l a s t e s s a D u c a t i - s p i e g a - I n o l t r e , c i s o n o g l i a n n i 1 9 2 6 - 2 0 2 6 e i l t r i c o l o r e i t a l i a n o , c h e s o t t o l i n e a c o n q u a n t o o r g o g l i o e c o n q u a n t a f i e r e z z a p o r t i a m o l a b e l l e z z a , l a m e r a v i g l i a e i l m e g l i o d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o m o t o c i c l i s t i c o i n g i r o p e r i l m o n d o ” . “ A C e n t u r y M a d e o f S e c o n d s è i l c l a i m c h e a b b i a m o s c e l t o p e r c h é r a p p r e s e n t a i l d n a s p o r t i v o d e l l ' a z i e n d a e a n c h e l a c u r a , l ' a t t e n z i o n e e i l p i a c e r e c h e m e t t i a m o i n o g n i m o m e n t o , i n o g n i p i c c o l o d e t t a g l i o e s e c o n d o , c h e c i r e n d o n o i n q u a l c h e m o d o s p e c i a l i . Q u e s t i 1 0 0 a n n i d i s t o r i a s o n o f a t t i d i s e c o n d i m e m o r a b i l i ” , s o t t o l i n e a . “ A d E i c m a 2 0 2 5 p r e n d e l u o g o l a p r e m i è r e m o n d i a l e d e l n u o v o M o n s t e r , l a V g e n e r a z i o n e d e l l a N a k e d d i B o r g o P a n i g a l e , u n ' i c o n a c h e h a d e f i n i t o t u t t o i l s e g m e n t o . P e r l a p r i m a v o l t a è p o s s i b i l e a m m i r a r l a , s a l i r c i s o p r a e v e d e r n e l e d i v e r s e v a r i a n t i . E i c m a è a n c h e l ' o p p o r t u n i t à p e r v e d e r e l a P a n i g a l e R , l a v e r s i o n e R f a t t a s u l l a V I I g e n e r a z i o n e d i P a n i g a l e , e l a M u l t i s t r a d a R a l l y , a n c h e l e i p r e s e n t a t a d a p o c o , c h e f a n n o p a r t e d i u n a g a m m a o g g i v e r a m e n t e a m p i a e s o f i s t i c a t a c h e D u c a t i p r o p o n e p e r i l 2 0 2 6 a t u t t i g l i a p p a s s i o n a t i ” , c o n c l u d e .