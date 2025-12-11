R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d e l l a r e d a z i o n e d e L a S t a m p a d i r i u n i r s i i n a s s e m b l e a p e r m a n e n t e , s o s p e n d e n d o s i t o e u s c i t a i n e d i c o l a , è u n s e g n a l e d ’ a l l a r m e c h e n o n p u ò e s s e r e i g n o r a t o . L e g i o r n a l i s t e e i g i o r n a l i s t i d e n u n c i a n o l ’ a s s e n z a d i g a r a n z i e s u l f u t u r o d e l l a t e s t a t a , s u i l i v e l l i o c c u p a z i o n a l i e s u l l a s o l i d i t à d e l l ’ e v e n t u a l e a c q u i r e n t e . È u n a s i t u a z i o n e g r a v e , c h e r i g u a r d a d i r e t t a m e n t e i l p l u r a l i s m o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e n e l n o s t r o P a e s e " . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e . " A l l e p r e o c c u p a z i o n i d e l l a S t a m p a s i a g g i u n g e l a p o s i z i o n e d u r i s s i m a d e l l a r e d a z i o n e d i R e p u b b l i c a : l a q u a s i t o t a l i t à d e i g i o r n a l i s t i h a a p p r o v a t o u n a m o z i o n e c h e d e n u n c i a l a s v e n d i t a d e l g r u p p o G E D I e l ’ a s s e n z a d i u n p r o g e t t o i n d u s t r i a l e c h i a r o , d i i m p e g n i s u o c c u p a z i o n e e i d e n t i t à d e l l e t e s t a t e . L e i n d i s c r e z i o n i s u l l a p o s s i b i l e v e n d i t a d i R e p u b b l i c a a u n a c o r d a t a d i i m p r e n d i t o r i g r e c i n o n f a n n o c h e a u m e n t a r e a n s i a e i n c e r t e z z a " . " L ’ i p o t e s i d i c e s s i o n i ' a s p e z z a t i n o ' a s o g g e t t i p r i v i d i e s p e r i e n z a e d i t o r i a l e , s e n z a g a r a n z i e c o n c r e t e , r i s c h i a d i s m a n t e l l a r e u n p a t r i m o n i o c h e d o v r e b b e e s s e r e r i l a n c i a t o n e l l a s u a i n t e r e z z a . C h i v u o l e a c q u i s t a r e d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ i n t e r o g r u p p o , n o n s o l o d e g l i a s s e t p i ù a p p e t i b i l i . L a l i b e r t à d i s t a m p a n o n è n e g o z i a b i l e . S i a m o a l f i a n c o d e l l e r e d a z i o n i , d e l l e g i o r n a l i s t e e d e i g i o r n a l i s t i e d i t u t t e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i d e l g r u p p o G e d i . C h i e d i a m o a l l ’ e d i t o r e u n c o n f r o n t o i m m e d i a t o , s e r i o e t r a s p a r e n t e . C h i e d i a m o a l g o v e r n o d i v i g i l a r e s e n z a a m b i g u i t à a f f i n c h é n o n v e n g a m e n o c i ò c h e è e s s e n z i a l e : l a p l u r a l i t à d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e l a p o s s i b i l i t à , p e r c h i f a q u e s t o m e s t i e r e , d i s v o l g e r l o i n a u t o n o m i a e s i c u r e z z a " .