R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È e v i d e n t e c h e n o n s o n o i l m e d i a t o r e d e l l ' a f f a r e G e d i o a l t r o . C o n o s c o m o l t i d e i p e r s o n a g g i i n q u e s t i o n e . C r e d o d i a v e r c a p i t o c o m e t u t t i c h e E l k a n n i n t e n d e u s c i r e d a l m o n d o d e l l ' e d i t o r i a . S e a c c a d r à , s p e r o c h e a p r e n d e r e i n m a n o i l g r u p p o s i a q u a l c u n o d i c a p a c e . M i h a f a t t o m o r i r e d a l r i d e r e P i e r S i l v i o B e r l u s c o n i , c h e s t a c o m p r a n d o u n ' a z i e n d a i n G e r m a n i a c o n i l s o s t e g n o d i t u t t i n o i e d i c e c h e n o n v u o l e i g r e c i i n I t a l i a " . L o h a s o t t o l i n e a t o M a t t e o R e n z i , o s p i t e a ' O t t o e m e z z o ' s u L a 7 .