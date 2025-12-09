Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Siamo ancora una volta al fianco dei giornalisti e dei lavoratori dellagenzia Dire che devono nuovamente protestare di fronte ad una situazione insostenibile: il loro prezioso lavoro deve poter contare sulla certezza e la regolarità dello stipendio. Lo dice Luciano Nobili, dirigente e consigliere regionale di Iv nel Lazio. La situazione di precarietà e di incertezza che colpisce i giornalisti e i dipendenti dellagenzia va avanti da troppo tempo. E venuto il momento che leditore faccia chiarezza e dia seguito agli impegni presi. E un atto necessario nei confronti dei giornalisti che hanno sempre lavorato con la massima professionalità, garantendo uninformazione corretta e plurale nonostante le tante difficoltà attraversate. A loro tutta la nostra vicinanza, conclude