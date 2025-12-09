R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a n c o r a u n a v o l t a a l f i a n c o d e i g i o r n a l i s t i e d e i l a v o r a t o r i d e l l ’ a g e n z i a D i r e c h e d e v o n o n u o v a m e n t e p r o t e s t a r e d i f r o n t e a d u n a s i t u a z i o n e i n s o s t e n i b i l e : i l l o r o p r e z i o s o l a v o r o d e v e p o t e r c o n t a r e s u l l a c e r t e z z a e l a r e g o l a r i t à d e l l o s t i p e n d i o ” . L o d i c e L u c i a n o N o b i l i , d i r i g e n t e e c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e d i I v n e l L a z i o . “ L a s i t u a z i o n e d i p r e c a r i e t à e d i i n c e r t e z z a c h e c o l p i s c e i g i o r n a l i s t i e i d i p e n d e n t i d e l l ’ a g e n z i a v a a v a n t i d a t r o p p o t e m p o . E ’ v e n u t o i l m o m e n t o c h e l ’ e d i t o r e f a c c i a c h i a r e z z a e d i a s e g u i t o a g l i i m p e g n i p r e s i . E ’ u n a t t o n e c e s s a r i o n e i c o n f r o n t i d e i g i o r n a l i s t i c h e h a n n o s e m p r e l a v o r a t o c o n l a m a s s i m a p r o f e s s i o n a l i t à , g a r a n t e n d o u n ’ i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e p l u r a l e n o n o s t a n t e l e t a n t e d i f f i c o l t à a t t r a v e r s a t e . A l o r o t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a ” , c o n c l u d e