R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d i E c o m o n d o 2 0 2 5 , C o g e i S o c i e t à B e n e f i t , r e a l t à c h e o p e r a n e l s e t t o r e d e l t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e c i v i l i e i n d u s t r i a l i e c o n b a s e a N a p o l i , h a p r e s e n t a t o i p r o p r i p i a n i d i s v i l u p p o p e r i p r o s s i m i a n n i , c o n u n f o c u s s t r a t e g i c o s u l l ’ e s p a n s i o n e n e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e . L ’ a z i e n d a , i n f a t t i , i n t e n d e r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a s u i t e r r i t o r i a t t r a v e r s o s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e a v a n z a t e e s o s t e n i b i l i p e r l a r i d u z i o n e d e l c o n s u m o d e l l ’ a c q u a o i l s u o r i u t i l i z z o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l P a e s e . T r a g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i , l ’ a z i e n d a p r e v e d e d i r a g g i u n g e r e e n t r o i l 2 0 2 6 u n f a t t u r a t o d i c i r c a 8 0 m i l i o n i d i e u r o , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l ’ e s p a n s i o n e n e l s e t t o r e p r i v a t o e a l c o n s o l i d a m e n t o d e l l e a t t i v i t à i n a m b i t o p u b b l i c o . I n p a r a l l e l o , i l p i a n o p r e v e d e u n i m p o r t a n t e i n v e s t i m e n t o a f a v o r e d e l c a p i t a l e u m a n o d e l S u d I t a l i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n s e r i r e a l m e n o 2 0 g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i d a l M e z z o g i o r n o e n t r o i l 2 0 2 7 , a u m e n t a r e d e l 5 0 % l e o r e d i f o r m a z i o n e p r o c a p i t e e r a g g i u n g e r e i l 4 0 % d i p r e s e n z a f e m m i n i l e i n a z i e n d a . U n i m p e g n o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n i l m o n d o a c c a d e m i c o , p a r t e c i p a n d o a p r o g e t t i d i r i c e r c a a v a n z a t a c o n a t e n e i c o m e l ’ U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I d i N a p o l i , l ’ U n i v e r s i t à d i S a l e r n o e l ’ U n i v e r s i t à d i T r e n t o , p e r l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e d e p u r a t i v e n o n c o n v e n z i o n a l i . I n u n a p r o s p e t t i v a 2 0 2 5 - 2 0 3 0 , C o g e i s i è p o s t a o b i e t t i v i a m b i z i o s i n e l s e t t o r e a m b i e n t a l e : l a v a l o r i z z a z i o n e f i n o a l 9 0 % d e i f a n g h i d i d e p u r a z i o n e e n t r o i l 2 0 3 0 , l ’ i n c r e m e n t o d e l 5 0 % d e l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a d a i f a n g h i e n t r o i l 2 0 2 7 , e i l r a g g i u n g i m e n t o d e l 5 0 % d e l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o a z i e n d a l e d a f o n t i r i n n o v a b i l i . “ L a n o s t r a s t r a t e g i a d i c r e s c i t a è m o s s a d a l l a c u r i o s i t à , m o t o r e p e r l ’ i n n o v a z i o n e , p e r l a s o s t e n i b i l i t à e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o . I n o s t r i p r o g e t t i r a p p r e s e n t a n o u n e s e m p i o c o n c r e t o d i q u e s t a v i s i o n e : i n t e r v e n t i c h e c o n i u g a n o e c o n o m i a c i r c o l a r e , t e c n o l o g i a a v a n z a t a e b e n e f i c i a m b i e n t a l i t a n g i b i l i p e r l a c o m u n i t à ” , h a d i c h i a r a t o R a f f a e l e C i m i n o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i C o g e i S o c i e t à B e n e f i t . L a s t r a t e g i a d i c r e s c i t a d i C o g e i s i r i f l e t t e i n u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i s u l t e r r i t o r i o , c h e i n c a r n a n o i p r i n c i p i d i s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e . T r a q u e s t i , i l p r o g e t t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l a l i n e a f a n g h i e p r o d u z i o n e d i b i o m e t a n o p r e s s o i l d e p u r a t o r e d i C a s o n e , n e l c o m u n e d i F o l i g n o , r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o e m b l e m a t i c o d i a p p l i c a z i o n e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e a l l a g e s t i o n e d e l l e a c q u e r e f l u e . I l a v o r i a f f i d a t i d a V a l l e U m b r a S e r v i z i i n c l u d o n o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ i n t e r a n u o v a l i n e a d i t r a t t a m e n t o d e i f a n g h i , a s e r v i z i o n o n s o l o d e l d e p u r a t o r e d i C a s o n e m a a n c h e d i a l t r i i m p i a n t i c i v i l i g e s t i t i d a V a l l e U m b r a S e r v i z i e l a c o s t r u z i o n e d i u n a n u o v a l i n e a d i t r a t t a m e n t o d e l b i o g a s p r o d o t t o n e l l a f a s e d i d i g e s t i o n e a n a e r o b i c a . I n p a r t i c o l a r e , C o g e i h a i n s t a l l a t o u n i m p i a n t o d i u p g r a d i n g p e r l a p u r i f i c a z i o n e d e l b i o g a s , c h e c o n s e n t e u n a s e p a r a z i o n e q u a s i t o t a l e d e l m e t a n o ( 9 9 , 5 % ) , o t t i m i z z a n d o l a p r o d u z i o n e e n e r g e t i c a d a u n a f o n t e n a t u r a l e . I l b i o g a s ( 1 6 7 N m c / h ) , g e n e r a t o d a i m i c r o r g a n i s m i c h e d e g r a d a n o l a f r a z i o n e o r g a n i c a n e l c o m p a r t o d i d i g e s t i o n e , s a r à c o s ì c o n v e r t i t o i n u n a f o n t e d i e n e r g i a r i n n o v a b i l e c o n u n a p o t e n z i a l i t à d i 1 0 0 N m c / h , c o n t r i b u e n d o i n m o d o c o n c r e t o a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o . “ L ’ i n t e r v e n t o s u C a s o n e - h a d i c h i a r a t o G i a n c a r l o P i c c i r i l l o , d i r e t t o r e t e c n i c o d i V a l l e U m b r a S e r v i z i S p a - è u n p a s s a g g i o s t r a t e g i c o n e l p e r c o r s o d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l n o s t r o G r u p p o . C o f i n a n z i a t o d a i f o n d i P n r r e d a l l a B a n c a E u r o p e a p e r g l i I n v e s t i m e n t i , i l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l P i a n o I n d u s t r i a l e V u s 2 0 2 2 – 2 0 3 1 , c h e p u n t a a r i d u r r e d e l 4 2 % l e e m i s s i o n i d i r e t t e e i n d i r e t t e e n t r o i l 2 0 3 0 . G r a z i e a l l a v o r o r e a l i z z a t o d a C o g e i , è g i à o p e r a t i v o u n i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o c h e a l i m e n t a p a r t e d e l c i c l o d i d e p u r a z i o n e , a n t i c i p a n d o g l i o b i e t t i v i e n e r g e t i c i p r e v i s t i p e r i l p r o s s i m o a n n o e c o n t r i b u e n d o a l r e c u p e r o d i c i r c a 1 6 7 t o n n e l l a t e d i C O 2 e q u i v a l e n t e . L ’ a t t i v a z i o n e d e l l a l i n e a b i o m e t a n o p e r m e t t e r à i n o l t r e d i t r a s f o r m a r e i f a n g h i d a s c a r t o a r i s o r s a , r a f f o r z a n d o u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e a b e n e f i c i o d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l e c o m u n i t à c h e s e r v i a m o ” . T r a i p r o g e t t i d i r i l i e v o s i d i s t i n g u e l ’ i n t e r v e n t o s u l l ’ i m p i a n t o d i d e p u r a z i o n e d i M a r c i a n i s e ( C E ) , r i f u n z i o n a l i z z a t o d a C o g e i e o g g i c o n s i d e r a t o u n m o d e l l o a v a n z a t o d i s o s t e n i b i l i t à n e l s e t t o r e . L ’ i m p i a n t o , c o n u n a c a p a c i t à d i t r a t t a m e n t o p a r i a c i r c a 1 m i l i o n e d i a b i t a n t i e q u i v a l e n t i , è g i à i n l i n e a c o n l e n u o v e d i r e t t i v e e u r o p e e s u l t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e r e f l u e u r b a n e , g r a z i e a l l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e b i o l o g i c h e a c i c l i a l t e r n a t i , d i g e s t i o n e a n a e r o b i c a c o n r e c u p e r o e n e r g e t i c o , t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i d e i f a n g h i e s i s t e m i d i a u t o m a z i o n e p r e d i t t i v a . Q u e s t e s o l u z i o n i h a n n o p e r m e s s o d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i c o n s u m i e n e r g e t i c i e l a p r o d u z i o n e d i f a n g h i , m i g l i o r a n d o a l c o n t e m p o l a q u a l i t à d e l l ’ e f f l u e n t e e l a s t a b i l i t à o p e r a t i v a .