R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - V i a l i b e r a d e l l a C a m e r a a l l a f i d u c i a p o s t a d a l G o v e r n o s u l d e c r e t o l e g g e c o n t e n e n t e m i s u r e u r g e n t i i n m a t e r i a d i P i a n o t r a n s i z i o n e 5 . 0 e d i p r o d u z i o n e d i e n e r g i a d a f o n t i r i n n o v a b i l i , g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o . I v o t i f a v o r e v o l i s o n o s t a t i 2 0 5 , i c o n t r a r i 1 1 8 , g l i a s t e n u t i 4 . A l l e 1 9 r i p r e n d e r à l ' e s a m e d e l p r o v v e d i m e n t o c o n l a d i s c u s s i o n e e i l v o t o s u g l i o r d i n i d e l g i o r n o , d o m a n i i l v o t o f i n a l e .